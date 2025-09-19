Jaqueline Cristian, eliminată în sferturile probei de dublu de la Seul - Antena Sport

Perechea româno-taiwaneză Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh a fost învinsă de cehoaicele Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova cu 6-4, 7-6 (7/3), vineri, în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari.
Cristian şi Hsieh s-au înclinat după o oră şi 37 de minute faţa unor multiple campioane de Mare Şlem.
Jaqueline Cristian, OUT în sferturile probei de dublu de la Seul
Perechea româno-taiwaneză trecuse în primul tur de principalele favorite, Ellen Perez (Australia)/Fanny Stollar (Ungaria), notează agerpres.ro.
Cristian şi Hsieh vor fi recompensate cu un cec de 9.840 de dolari şi 108 puncte WTA la dublu.
La simplu, Jaqueline Cristian a fost învinsă în primul tur de britanica de origine română Emma Răducanu, a opta favorită.
