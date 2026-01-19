Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare a carierei în topul WTA - Antena Sport

Home | Tenis | Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare a carierei în topul WTA

Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare a carierei în topul WTA

Dan Roșu Publicat: 19 ianuarie 2026, 12:05

Comentarii
Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare a carierei în topul WTA

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci - Profimedia Images

Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 35, în urcare două locuri, cu 1.427 de puncte. Este cea mai bună clasare din carieră pentru Jaqueline Cristian.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea, care a anunţat că se va retrage la finalul anului, se menţine pe 41, cu 1.249 puncte.

Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare a carierei în topul WTA

Gabriela Ruse se menţine pe locul 79, cu 872 puncte.

Şi Irina Begu este în menţinere pe 147, cu 496 puncte.

Anca Todoni a coborât de pe 161 pe 162, cu 440 puncte, iar Miriam Bulgaru a coborât de pe 197 pe 199,, cu 364 puncte.

Reclamă
Reclamă

La dublu, Sorana Cîrstea a coborât de pe 56 pe 54 (1.514 puncte).

Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka – 10.990 puncte, pe 2 este Iga Swiatek, cu 8.328, iar pe 3 se află Coco Gauff, cu 6.423 puncte.

Amanda Anisimova ocupă locul 4, cu 6.320 puncte, iar kazaha Elena Rîbakina se află pe 5, cu 5.850 puncte.

Cea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de gerCea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de ger
Reclamă

Jaqueline Cristian, out de la Australian Open

Pe de altă parte, Cristian a fost eliminată în primul tur de la Australian Open. Cristian a fost învinsă de favorita 19, sportiva cehă Karolina Muchova, scor 6-3, 7-6 (8/6).

Meciul a durat o oră şi 54 de minute.

Pentru prezenţa în primul tur la Melbourne Park, Cristian va primi 100.965 de dolari.

România mai are două reprezentante la Australian Open: pe Gabriela Ruse, calificată în turul doi şi pe Sorana Cîrstea, care va juca marţi în primul tur.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Observator
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
Fanatik.ro
Mihai Neșu, lovit de reforma Bolojan: fundația fostului jucător de la FCSB, obligată să plătească 36.000 euro impozite
11:56
Coco Gauff, în turul 2 de la Australian Open! Navarro şi Kenin sunt OUT
11:56
Cu cine joacă Gabriela Ruse în turul 2 de la Australian Open? Românca înfruntă o favorită a publicului
11:50
Încă un meci din Liga Campionilor pentru Istvan Kovacs
11:47
Daniil Medvedev, prima victorie la un Grand Slam după 370 de zile. Succes şi pentru veteranul Stan Wawrinka
11:38
Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1
11:32
VIDEOIonuț Radu, protagonistul unui nou moment viral la Celta Vigo. Ce idee a avut: “Te dau în judecată”
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Dinamo a rezolvat al treilea transfer al iernii! Când va fi prezentat oficial jucătorul
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”