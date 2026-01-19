Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare a carierei în topul WTA - Antena Sport

Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 35, în urcare două locuri, cu 1.427 de puncte. Este cea mai bună clasare din carieră pentru Jaqueline Cristian.
Sorana Cîrstea, care a anunţat că se va retrage la finalul anului, se menţine pe 41, cu 1.249 puncte.
Gabriela Ruse se menţine pe locul 79, cu 872 puncte.
Şi Irina Begu este în menţinere pe 147, cu 496 puncte.
Anca Todoni a coborât de pe 161 pe 162, cu 440 puncte, iar Miriam Bulgaru a coborât de pe 197 pe 199,, cu 364 puncte.
La dublu, Sorana Cîrstea a coborât de pe 56 pe 54 (1.514 puncte).
Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka – 10.990 puncte, pe 2 este Iga Swiatek, cu 8.328, iar pe 3 se află Coco Gauff, cu 6.423 puncte.
Amanda Anisimova ocupă locul 4, cu 6.320 puncte, iar kazaha Elena Rîbakina se află pe 5, cu 5.850 puncte.
Jaqueline Cristian, out de la Australian Open
Pe de altă parte, Cristian a fost eliminată în primul tur de la Australian Open. Cristian a fost învinsă de favorita 19, sportiva cehă Karolina Muchova, scor 6-3, 7-6 (8/6).
Meciul a durat o oră şi 54 de minute.
Pentru prezenţa în primul tur la Melbourne Park, Cristian va primi 100.965 de dolari.
România mai are două reprezentante la Australian Open: pe Gabriela Ruse, calificată în turul doi şi pe Sorana Cîrstea, care va juca marţi în primul tur.
