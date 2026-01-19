Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare a carierei în topul WTA - Antena Sport

Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 35, în urcare două locuri, cu 1.427 de puncte. Este cea mai bună clasare din carieră pentru Jaqueline Cristian.

Sorana Cîrstea, care a anunţat că se va retrage la finalul anului, se menţine pe 41, cu 1.249 puncte.

Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare a carierei în topul WTA

Gabriela Ruse se menţine pe locul 79, cu 872 puncte.

Şi Irina Begu este în menţinere pe 147, cu 496 puncte.

Anca Todoni a coborât de pe 161 pe 162, cu 440 puncte, iar Miriam Bulgaru a coborât de pe 197 pe 199,, cu 364 puncte.