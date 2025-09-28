Lovitura anului în tenis? Carlos Alcaraz, execuție fabuloasă la Tokyo - Antena Sport

Închide meniul
Lovitura anului în tenis? Carlos Alcaraz, execuție fabuloasă la Tokyo

Daniel Işvanca Publicat: 28 septembrie 2025, 18:01

Carlos Alcaraz / Getty Images

Carlos Alcaraz continuă să-și arate calitățile fantastice pe terenul de tenis. Ibericul, în prezent numărul unu mondial, a reușit una dintre loviturile anului în tenis, în duelul cu Brandon Nakashima, din sferturile de finală ale turneului de la Tokyo.

El s-a calificat fără mari emoții în careul de ași al competiției din Japonia, acolo unde îl va aștepta un meci contra lui Casper Ruud, ocupantul locului 12 în ierarhia ATP.

Carlos Alcaraz, execuție „extraterestră” în meciul cu Brandon Nakashima

Carlos Alcaraz se află într-o formă fantastică și este tot mai aproape de a-și trece în cont încă un titlu ATP. Liderul mondial s-a calificat duminică în semifinalele turneului de la Tokyo.

Ibericul a avut nevoie de o oră și 21 de minute pentru a-l elimina din competiție pe Brandon Nakashima, după o victorie în două seturi, scor 6-2, 6-4. Mai mult decât atât, el a ridicat publicul în picioare, după un punct senzațional.

În ultimul game din acest meci, la o minge pe propriul serviciu, Alcaraz a reușit să obțină un punct extraordinar. Spaniolul l-a trimis „la plimbare” pe Nakashima și a stârnit ropote de aplauze.

„Oprește-te din ce faci. Carlos Alcaraz reușește una dintre loviturile anului. Dacă nu-ți place asta, nu-ți place tenisul”, au scris cei de la The Tennis Letter pe X.

Casper Ruud va fi cel care va sta în calea lui Carlos Alcaraz pentru calificarea în finala turneului ATP de la Tokyo. Înaintea meciului direct, bilanțul este de 4 la 3 în favoarea liderului mondial.

Vezi AICI punctul senzațional câștigat de Carlos Alcaraz

Job de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casăJob de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casă
Tabloul semifinalelor la ATP Tokyo

  • Jenson Brooksby (86 ATP) – Taylor Fritz (5 ATP)
  • Carlos Alcaraz (1 ATP) – Casper Ruud (12 ATP)

Japan Open Tennis este un turneu din categorie ATP 500, ce se desfășoară în perioada 24-30 septembrie. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $2,226,470. Campionul en-titre este Arthur Fils.

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
