Lovitura anului în tenis? Carlos Alcaraz, execuție fabuloasă la Tokyo - Antena Sport

Carlos Alcaraz continuă să-și arate calitățile fantastice pe terenul de tenis. Ibericul, în prezent numărul unu mondial, a reușit una dintre loviturile anului în tenis, în duelul cu Brandon Nakashima, din sferturile de finală ale turneului de la Tokyo.

El s-a calificat fără mari emoții în careul de ași al competiției din Japonia, acolo unde îl va aștepta un meci contra lui Casper Ruud, ocupantul locului 12 în ierarhia ATP.

Carlos Alcaraz, execuție „extraterestră” în meciul cu Brandon Nakashima

Carlos Alcaraz se află într-o formă fantastică și este tot mai aproape de a-și trece în cont încă un titlu ATP. Liderul mondial s-a calificat duminică în semifinalele turneului de la Tokyo.

Ibericul a avut nevoie de o oră și 21 de minute pentru a-l elimina din competiție pe Brandon Nakashima, după o victorie în două seturi, scor 6-2, 6-4. Mai mult decât atât, el a ridicat publicul în picioare, după un punct senzațional.

În ultimul game din acest meci, la o minge pe propriul serviciu, Alcaraz a reușit să obțină un punct extraordinar. Spaniolul l-a trimis „la plimbare” pe Nakashima și a stârnit ropote de aplauze.