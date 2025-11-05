Mara Gae aşteaptă duelul cu Iga Swiatek de la Billie Jean King Cup: "E visul oricărui jucător" - Antena Sport

România se pregăteşte de play-off-ul pentru preliminariile turneului final din 2026 al Billie Jean King Cup, ce va avea loc la Gorzow, în perioada 14-16 noiembrie 2025.

România va întâlni Polonia şi Noua Zeelandă, pe hard, astfel că ne aşteaptă un duel extrem de dificil cu Iga Swiatek. Noul căpitan nejucător al României, Alexandra Dulgheru a anunţat deja lotul.

România luptă cu Polonia şi Noua Zeelandă în play-off-ul Billie Jean King Cup

Gabriela Ruse, Mara Gae, Gabriela Lee, Ruxandra Bertea şi Monica Niculescu vor reprezenta România. Mara Gae (20 de ani), campioană la dublu la US Open pentru juniori, abia aşteaptă partidele cu Polonia şi Noua Zeelandă. Mara se află la a treia convocare.

“E fenomenal, o onoare să joc şi să văd cum ne vom descurca ca o nouă echipă. Fiecare e cu şansa ei. Pe lângă Iga Swiatek, au şi o echipă bună de dublu. Avem şanse bune, eu cu Ruxi suntem cele mai tinere din echipă.

Gabriela Lee e nouă şi e Monica, cea care e incredibilă. Este veterana echipei şi am multe de învăţat de la ea. O admir enorm şi este incredibilă, munceşte foarte mult. Eram mică atunci când juca ea. De-abia aştept să o văd, cred că este o schimbare benefică.