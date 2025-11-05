Mara Gae aşteaptă duelul cu Iga Swiatek de la Billie Jean King Cup: "E visul oricărui jucător" - Antena Sport

Închide meniul
Mara Gae aşteaptă duelul cu Iga Swiatek de la Billie Jean King Cup: "E visul oricărui jucător"
Mara Gae aşteaptă duelul cu Iga Swiatek de la Billie Jean King Cup: “E visul oricărui jucător”

Publicat: 5 noiembrie 2025, 15:23

Mara Gae, în timpul unui meci - Profimedia Images

România se pregăteşte de play-off-ul pentru preliminariile turneului final din 2026 al Billie Jean King Cup, ce va avea loc la Gorzow, în perioada 14-16 noiembrie 2025.

România va întâlni Polonia şi Noua Zeelandă, pe hard, astfel că ne aşteaptă un duel extrem de dificil cu Iga Swiatek. Noul căpitan nejucător al României, Alexandra Dulgheru a anunţat deja lotul.

România luptă cu Polonia şi Noua Zeelandă în play-off-ul Billie Jean King Cup

Gabriela Ruse, Mara Gae, Gabriela Lee, Ruxandra Bertea şi Monica Niculescu vor reprezenta România. Mara Gae (20 de ani), campioană la dublu la US Open pentru juniori, abia aşteaptă partidele cu Polonia şi Noua Zeelandă. Mara se află la a treia convocare.

“E fenomenal, o onoare să joc şi să văd cum ne vom descurca ca o nouă echipă. Fiecare e cu şansa ei. Pe lângă Iga Swiatek, au şi o echipă bună de dublu. Avem şanse bune, eu cu Ruxi suntem cele mai tinere din echipă.

Gabriela Lee e nouă şi e Monica, cea care e incredibilă. Este veterana echipei şi am multe de învăţat de la ea. O admir enorm şi este incredibilă, munceşte foarte mult. Eram mică atunci când juca ea. De-abia aştept să o văd, cred că este o schimbare benefică.

Da, normal că îmi doresc un meci cu Iga Swiatek. Păi nu ăsta e visul oricărui jucător? Să joci cu un fost număr unu mondial, este un caracter incredibil şi am văzut-o live când eram la juniori. Sunt aici să îmi reprezint ţara. Suntem luptătoare noi, româncele. O pot întâlni şi ocum.

Sunt foarte entuziasmată, e generaţia nouă care vine şi ne poate permite să jucăm şi să ne spunem cuvântul. Până acum, le-am prins pe cele mari, Jaqueline Cristian şi Ana Bogdan şi nu am putut să joc. Uşor, uşor înaintez în ierarhie. Cu cât sunt meciuri mai tari, cu atât e mai bine”, a spus Gae, pentru as.ro.

