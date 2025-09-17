Alexandra Dulgheru, noul căpitan nejucător al României la Billie Jean King Cup. Vine în locul lui Horia Tecău - Antena Sport

Închide meniul
Alexandra Dulgheru, noul căpitan nejucător al României la Billie Jean King Cup. Vine în locul lui Horia Tecău

Tenis

Alexandra Dulgheru, noul căpitan nejucător al României la Billie Jean King Cup. Vine în locul lui Horia Tecău

Andrei Nicolae Publicat: 17 septembrie 2025, 16:25

Alexandra Dulgheru, noul căpitan nejucător al României la Billie Jean King Cup. Vine în locul lui Horia Tecău

Alexandra Dulgheru, în timpul unui turneu

Fosta jucătoare de tenis Alexandra Dulgheru a fost numită în postul de căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, președintele Federației Române de Tenis, George Cosac.

Ea îl va înlocui în funcție pe Horia Tecău, fostul tenisman anunțând în această vară că renunță la colaborarea cu echipa României.

Ce a spus George Cosac după numirea Alexandrei Dulgheru

Am stat de vorbă cu ea, ne-am înțeles și a rămas ca Alexandra Dulgheru să fie căpitan nejucător. Am vorbit cu ea de multe ori, ea oricum și-a dorit să fie alături de echipă de câțiva ani.

Sigur, a rămas să vadă exact care este situația, cum poate colabora, cum poate comunica cu fetele, încercăm. Își dorește foarte mult având în vedere că ea a fost componentă a echipei. Își dorește foarte mult să facă lucrurile acestea și încercăm pe un an, pentru o perioadă mai scurtă, urmând să tragem concluziile după prima întâlnire.

Asta înseamnă că e vorba despre întâlnirea aceasta cu Polonia și, apoi vedem mai departe ce se întâmplă. Iar ca antrenor rămâne în continuare Alina Tecșor. Sigur că echipa în ultima perioadă în afară de Horia Tecău, din postura de coordonator, și Alina Tecșor, care era antrenor, mai beneficia și de aportul lui Victor Crivoi, care a colaborat cu Horia“, a declarat Cosac, potrivit agerpres.ro.

Fostul tenisman Horia Tecău a anunțat la 19 august că renunță la rolul său de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României. Tecău (40 ani) ocupa funcția din 7 martie 2022. Echipa României a participat în premieră anul trecut la turneul final al Cupei Billie Jean King, de la Malaga (Spania), dar a fost învinsă de Japonia cu 2-1 în prima rundă.

România va evolua în Grupa B, alături de Polonia și Noua Zeelandă, în play-off-ul Cupei Billie Jean King. Meciurile vor avea loc în sală, pe hard, în Arena Gorzow din Gorzow Wielkopolski, în perioada 14-16 noiembrie.

1 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 2 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 3 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 4 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 5 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 6 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB
