Miriam Bulgaru, calificare în finala turneului ITF de la Viena. Cu cine va lupta pentru trofeu - Antena Sport

Miriam Bulgaru a obținut sâmbătă calificarea în finala turneului ITF de la Viena. Sportiva clasată pe locul 200 în ierarhia WTA nu a avut parte de un meci ușor, în ciuda faptului că adversara acesteia avea doar 15 ani.

Ea va juca duminică în ultimul act al competiției, finala fiind programată de la ora 11:00, ora României. Adversara Românie ocupă locul 129 în ierarhia mondială.

Miriam Bulgaru, în finala ITF Viena. Pe cine va înfrunta

Miriam Bulgaru va juca finala turneului ITF de la Viena, dotat cu premii totale în valoare de 60.000 de dolari. Aceasta a trecut în două seturi de Anna Pircher, sportivă de doar 15 ani, în urma unei victorii în două seturi, scor 6-1, 6-4.

Românca, ocupantă a locului 200 mondial, a avut nevoie de o oră și 32 de minute pentru a avansa în ultimul act al competiției. Acolo, aceasta o va înfrunta pe Sinja Kraus (23 ani, 129 WTA), a doua favorită.

Meciul decisiv este programat duminică, 7 septembrie, începând cu ora 11:00. Dacă se impune în finală, pentru Miriam Bulgaru va fi al treilea titlu ITF cucerit anul acesta, unul dintre ele având loc la Bistrița. Finala a fost câștigată contra portughezei Matilde Jorge, cu 6-0, 6-3