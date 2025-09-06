Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Eșec pentru Anca Todoni în finala de dublu de la WTA Montreux. Cu ce sumă s-a ales românca - Antena Sport

Home | Tenis | Eșec pentru Anca Todoni în finala de dublu de la WTA Montreux. Cu ce sumă s-a ales românca

Eșec pentru Anca Todoni în finala de dublu de la WTA Montreux. Cu ce sumă s-a ales românca

Publicat: 6 septembrie 2025, 16:14

Comentarii
Eșec pentru Anca Todoni în finala de dublu de la WTA Montreux. Cu ce sumă s-a ales românca

Anca Todoni, eșec în finala de la Montreux / hepta.ro

Anca Todoni a ratat șansa de a câștiga finala de dublu a turneului WTA 125 de la Montreux. Sportiva noastră a făcut echipă cu olandeza Arantxa Rus, însă cele două au fost învinse în mod categoric.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Perechea formată din Oksana Selekhmeteva și Simona Waltert s-a impus destul de lejer în două seturi, asta deși Todoni și Rus au avut o revenire impresionantă în primul set.

Perechea Anca Todoni / Arantxa Rus, învinsă în finala WTA 125 Montreux

După ce a reușit să ajungă până în faza sferturilor în proba de simplu, Anca Todoni a avut un parcurs aproape perfect la dublu în cadrul turneului WTA 125 de la Montreux.

Românca, alături de olandeza Arantxa Rus, au ajuns până în ultimul act al competiției, însă au pierdut finala de sâmbătă, în fața perechii formate din Oksana Selekhmeteva și Simona Waltert.

Deși au revenit excelent în primul set de la 0-2 și au condus cu scorul de 4-2, cele două au cedat primul act, scor 4-6. Setul al doilea a fost la discreția adversarelor, care au avut nevoie de o oră și 21 de minute pentru a încheia disputa.

Reclamă
Reclamă

Cu ce sumă de bani s-a ales Anca Todoni după participarea la WTA Montreux

Pentru faptul că a ajuns până în faza sferturilor la turneul WTA 125 de la Montreux, Anca Todoni a fost recompensată de organizatori cu un cec în valoare de 3.450 de dolari şi 27 de puncte în ierarhia WTA la simplu.

De asemenea, pentru parcursul din cadrul probei de dublu, aceasta a primit alături de Arantxa Rus un cec în valoare de 4.300 de dolari şi 81 de puncte WTA la dublu.

Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit
Observator
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit
Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada Generației de Aur, din ce face bani
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada Generației de Aur, din ce face bani
17:13
Louis Munteanu, OUT de la națională pentru meciul cu Cipru. FRF a anunțat ce a decis Mircea Lucescu
17:11
Gigi Becali, scandalizat după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas: „E mare mafiot”
16:51
Destinație surprinzătoare pentru George Pușcaș! Ce echipă îl dorește pe atacantul dat afară din Turcia
16:35
Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Echipa cu care poartă negocieri avansate
16:34
VIDEOScandal de rasism la Disneyland Paris! Vedeta Barcelonei, apel furios pe social media: „O rușine”
16:30
LIVE VIDEOCalificările MP al Italiei sunt ACUM, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Norris, cel mai rapid şi în FP3
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 5 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii” 6 EXCLUSIVMircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut