Eșec pentru Anca Todoni în finala de dublu de la WTA Montreux. Cu ce sumă s-a ales românca - Antena Sport

Anca Todoni a ratat șansa de a câștiga finala de dublu a turneului WTA 125 de la Montreux. Sportiva noastră a făcut echipă cu olandeza Arantxa Rus, însă cele două au fost învinse în mod categoric.
Perechea formată din Oksana Selekhmeteva și Simona Waltert s-a impus destul de lejer în două seturi, asta deși Todoni și Rus au avut o revenire impresionantă în primul set.
Perechea Anca Todoni / Arantxa Rus, învinsă în finala WTA 125 Montreux
După ce a reușit să ajungă până în faza sferturilor în proba de simplu, Anca Todoni a avut un parcurs aproape perfect la dublu în cadrul turneului WTA 125 de la Montreux.
Românca, alături de olandeza Arantxa Rus, au ajuns până în ultimul act al competiției, însă au pierdut finala de sâmbătă, în fața perechii formate din Oksana Selekhmeteva și Simona Waltert.
Deși au revenit excelent în primul set de la 0-2 și au condus cu scorul de 4-2, cele două au cedat primul act, scor 4-6. Setul al doilea a fost la discreția adversarelor, care au avut nevoie de o oră și 21 de minute pentru a încheia disputa.
Cu ce sumă de bani s-a ales Anca Todoni după participarea la WTA Montreux
Pentru faptul că a ajuns până în faza sferturilor la turneul WTA 125 de la Montreux, Anca Todoni a fost recompensată de organizatori cu un cec în valoare de 3.450 de dolari şi 27 de puncte în ierarhia WTA la simplu.
De asemenea, pentru parcursul din cadrul probei de dublu, aceasta a primit alături de Arantxa Rus un cec în valoare de 4.300 de dolari şi 81 de puncte WTA la dublu.
- Novak Djokovic nu dă înapoi! Încă visează la titlul de Grand Slam cu numărul 25: “Nu renunţ! Voi continua să mă bat”
- Donald Trump va asista la finala masculină de la US Open. Carlos Alcaraz: “E minunat pentru tenis”
- Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala US Open 2025! Djokovic, învins în trei seturi de spaniol
- Aryna Sabalenka – Amanda Anisimova este finala feminină de la US Open 2025
- Jannik Sinner – Felix Auger-Aliassime, a doua semifinală masculină de la US Open