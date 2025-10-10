Novak Djokovic, anunţ îngrijorător pentru fani din China: "Încerc doar să rămân viu pe teren" - Antena Sport

Închide meniul
Novak Djokovic, anunţ îngrijorător pentru fani din China: “Încerc doar să rămân viu pe teren”

Radu Constantin Publicat: 10 octombrie 2025, 13:02

Novak Djokovic / Profimedia

Novak Djokovic s-a impus în sferturile ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), în două seturi, 6-3, 7-5, în fața belgianului Zizou Bergs. Nu a fost o dispută uşoară! “Am avut probleme în acest meci, ar fi trebuit să închei la 5-4, dar am fost prea pasiv. Condițiile de aici, la Shanghai, sunt foarte solicitante în aceste zile. Voi încerca să trec peste”, a spus “Nole”.

Turneul a fost intens pentru Djokovic, după cum chiar el recunoaşte. Într-un mesaj în limba sârbă a explicat de ce s-a confruntat cu probleme de sănătate pe parcursul competiţiei. “Mă bucur că am câștigat, asta e tot ce pot spune. Încerc doar să rămân viu pe teren. E unul dintre cele mai dificile turnee din viața mea, fizic și din punct de vedere al sănătății. Am avut probleme, dar mergem înainte”, a declarat el.

Novak Djokovic (38 de ani), locul 5 ATP și favorit numărul 4, s-a calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari. Novak Djokovic îl va avea ca adversar pe Valentin Vacherot (204 ATP).

