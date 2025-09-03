Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, semifinală de vis la US Open 2025 - Antena Sport

Închide meniul
Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, semifinală de vis la US Open 2025

Publicat: 3 septembrie 2025, 8:53

Comentarii
Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, semifinală de vis la US Open 2025

Alcaraz şi Djokovic - Profimedia Images

Carlos Alcaraz şi Novak Djokovic vor fi adversari în semifinalele turneului de la US Open 2025, ultimul de Grand Slam al anului, după victoriile obţinute în sferturile de finală, marţi, la New York.

Novak Djokovic (38 ani), al şaptelea favorit, a câştigat în patru seturi în faţa americanului Taylor Fritz, finalistul de anul trecut, cu 6-3, 7-5, 3-6, 6-4.

Djokovic a obţinut a 11-a sa victorie în tot atâtea confruntări cu Fritz.

Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, semifinală de vis la US Open 2025

Sârbul îl întâlneşte pentru prima oară pe Alcaraz de la duelul din sferturile de finală de la Melbourne, pe care l-a câştigat, dar în care s-a accidentat. Djokovic, victima unei rupturi musculare la coapsa stângă, a fost nevoit să abandoneze în semifinale la Australian Open.

Djokovic, care deţine recordul de 24 de titluri de Grand Slam, s-a oprit în semifinale la celelalte trei turnee majore ale sezonului

Novak Djokovic este primul jucător de la debutul erei profesioniste, în 1968, care atinge careul de aşi la cele patru turnee de Grand Slam ale sezonului de şapte ori (2011, 2012, 2013, 2015, 2021, 2023, 2025).

Jucătorul sârb se află pentru a 14-a oară în semifinale la New York, egalând recordul deţinut de americanul Jimmy Connors.

De partea cealaltă, Alcaraz, numărul doi mondial, s-a impus în trei seturi, cu 6-4, 6-2, 6-4, în faţa cehului Jiri Lehecka (21 ATP), care la 23 de ani a disputat al doilea său sfert de finală la un turneu de Mare Şlem.

Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună"Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună"
Lehecka are însă avantaj în meciurile directe, 3-1, iar parcursul său din acest an la Flushing Meadows îi aduce intrarea în premieră în top 20, notează AFP.

Ibericul, care încearcă recuperarea primului loc în clasamentul mondial, a obţinut a 11-a sa victorie consecutivă, la două săptămâni după titlul obţinut la Cincinnati (ATP Masters 1.000). Alcaraz nu a mai pierdut înaintea unei finale de la Miami (martie), când a fost eliminat în turul al doilea.

