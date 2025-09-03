Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, semifinală de vis la US Open 2025 - Antena Sport

Carlos Alcaraz şi Novak Djokovic vor fi adversari în semifinalele turneului de la US Open 2025, ultimul de Grand Slam al anului, după victoriile obţinute în sferturile de finală, marţi, la New York.

Novak Djokovic (38 ani), al şaptelea favorit, a câştigat în patru seturi în faţa americanului Taylor Fritz, finalistul de anul trecut, cu 6-3, 7-5, 3-6, 6-4.

Djokovic a obţinut a 11-a sa victorie în tot atâtea confruntări cu Fritz.

Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, semifinală de vis la US Open 2025

Sârbul îl întâlneşte pentru prima oară pe Alcaraz de la duelul din sferturile de finală de la Melbourne, pe care l-a câştigat, dar în care s-a accidentat. Djokovic, victima unei rupturi musculare la coapsa stângă, a fost nevoit să abandoneze în semifinale la Australian Open.

Djokovic, care deţine recordul de 24 de titluri de Grand Slam, s-a oprit în semifinale la celelalte trei turnee majore ale sezonului