Novak Djokovic scrie istorie și la 38 de ani! Performanță remarcabilă realizată de sârb - Antena Sport

Novak Djokovic continuă să scrie istorie chiar și la vârsta de 38 de ani. Sârbul a început cu dreptul Mastersul de la Shanghai și l-a învins pe croatul Marin Cilic, pentru a avansa în turul al doilea.

Nu doar că a reușit o victorie clară în fața locului 97 mondial, însă Nole a și scris o nouă pagină de istorie în tenisul masculin. El a devenit cel mai vârstnic jucător care învinge un câștigător de Grand Slam la un turneu de categoria Masters.

Novak Djokovic, victorie în fața lui Marin Cilic, în primul tur la Shanghai

Novak Djokovic încă mai are multe de arătat pe terenul de tenis, lucru demonstrat vineri în runda inaugurală a turneului de la Shanghai. Fostul lider ATP a avansat fără mari emoții în turul al doilea, după o victorie în fața lui Marin Cilic.

Sârbul l-a învins pe adversarul său în două seturi, scor 7-6(2), 6-4, la capătului unui meci ce a durat o oră și 55 de minute. A fost al 7-lea succes la rând pe care l-a obținut Djokovic în fața croatului.

Mai mult decât atât, Nole a devenit și cel mai vârstnic jucător din istoria tenisului masculin care învinge un câștigător de Grand Slam în cadrul unui turneu Masters. El a reușit această performanță la 38 de anu și 133 de zile.