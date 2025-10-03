Novak Djokovic şi-a "certat" rivalii: "Jucătorii nu sunt suficient de uniţi". Apelul sârbului - Antena Sport

Sârbul Novak Djokovic a declarat că discuţiile privind reorganizarea calendarului tenisului profesionist durează de 15 ani şi că jucătorii “nu sunt încă suficient de uniţi” pe această temă, informează AFP.

“Acum mai bine de 15 ani, spuneam deja că trebuie să ne unim şi să reorganizăm calendarul. Jucătorii încă nu sunt suficient de uniţi. Trebuie ca cei mai buni jucători, în special, să se aşeze, să-şi suflece mânecile şi să se implice cu adevărat”, a declarat Djokovic, actualul număr 5 mondial, joi, la Shanghai (China), unde participă la turneul ATP Masters 1.000 din acest oraş.

Jucătorii de tenis, deranjaţi de calendar! Apelul lui Djokovic: “Există oameni care nu vor să schimbe lucrurile în bine”

Retragerea spaniolului Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, din acest turneu şi o serie de forfait-uri din această săptămână de la turneul WTA 1.000 de la Beijing, inclusiv cea a numărului unu mondial, belarusa Aryna Sabalenka, au reaprins dezbaterea şi criticile la adresa calendarului.

Alcaraz, care a anunţat că renunţă la Mastersul 1.000 de la Shanghai pentru “a se odihni şi a se recupera”, a subliniat că programul este “foarte încărcat” şi a cerut instanţelor conducătoare ale tenisului “să facă ceva”, în timp ce jucătoarea americană Coco Gauff a cerut sezoane mai lejere, iar poloneza Iga Swiatek a declarat că ia în considerare retragerea din anumite turnee.

Numărul de meciuri din calendar a fost un subiect recurent de discuţie timp de mai mulţi ani. Din 2023, WTA a impus jucătoarelor de top să joace în fiecare turneu de Mare Şlem, la zece turnee WTA 1.000, inclusiv la Beijing, precum şi la şase turnee de categoria WTA 500. Reguli similare se aplică şi în circuitul masculin.