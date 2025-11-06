Povestea campionei de juniori de la US Open, Mara Gae. Trecerea infernală la seniori - Antena Sport

Mara Gae, românca de 20 de ani care a fost convocată de Alexandru Dulgheru pentru play-offul din Billie Jean King Cup, a povestit cât de grea a fost trecera de la juniori la seniori.
Asta în contextul în care Mara este campioană la dublu la US Open, o performanţă extrem de spectaculoasă. Acum, la doi ani de la succesul de la Flushing Meadows, ea e pe locul 691 în lume la simplu. În 2025, Mara a evoluat doar la turnee ITF, cel mai bun rezultat al ei fiind o finală la Câmpulung.
Mara Gae şi trecerea de la juniori la seniori
“A fost o tranziţie foarte grea pentru mine, de la juniori la seniori. După un palmares, atât la dublu cât şi la simplu, vii cu nişte aşteptări foarte mari şi atunci e greu să te adaptezi cu jocul ăsta de jos, să reintri în circuit, să o iei de la zero la seniori.
La dublu nu am avut probleme, acolo tot timpul m-am simţit confortabil. Dar la simplu, să joci cu fete care au 35-36 de ani, care au ani de zile de tenis în turnee mai mari, este o diferenţă majora. Şi fizic, dar şi mental. Au fost nişte ani grei, cu accidentări şi acum o iau pas cu pas.
Dar există acceptarea, fiecare are drumul lui, nu trebuie să te compari cu nimeni, mai ales în sportul ăsta care e sportul dracului, cum se zice. Până la urmă, o să înfloreşti, trebuie doar să ai răbdare şi încredere în tine. Dacă sunt sănătoasă, orice e posibil. Încerc să mă detaşez de presiune, de rezultate, să mă bucur de joc şi de experienţe”, a spus Mara Gae, în exclusivitate pentru as.ro.
Mara Gae şi-a stabilit obiectivul pentru 2026: prezenţa în top 300 şi calificările la anumite turnee importante.
“Din fericire, sunt foarte multe turnee în România, ceea ce e incredibil. Săptămânal sunt turnee de 50.000, 75.000, avem 125.000 şi 250.000. Suntem deja o ţară care are un palmares enorm de turnee care ajută juniorii şi seniorii tineri.
O să joc toată vara şi o să încerc să prind măcar nişte calificări, sau să fiu în Top 300 ca să pot să joc calificări pentru US Open şi AO. Suntem destule românce tinere care, chiar dacă nu am apărut încă pe ecranele mari, venim din urmă”, a mai spus Gae.
Pentru Mara, totul a început în tenis ca o glumă, după ce a primit cadou de la Ruxandra Dragomir o rachetă.
“Racheta probabil e în dulap, o ţine mama pe undeva prin casă. Cu Ruxandra mai ţinem legătura, suntem prieteni de familie, mă cunosc cu fiica ei şi cu fiul ei. A fost la glumă acel cadou, dar până la urmă a ajuns să fie un ţel”, a încheiat Mara Gae.
- Jannik Sinner a dat cărţile pe faţă! De ce nu participă la faza finală a Cupei Davis
- Iga Swiatek, OUT de la Turneul Campioanelor! Anisimova, răzbunare dulce pentru acel 0-6, 0-6!
- Mara Gae aşteaptă duelul cu Iga Swiatek de la Billie Jean King Cup: “E visul oricărui jucător”
- Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi pe teren, la finalul unui meci. Ce i-au pregătit organizatorii
- Aryna Sabalenka, de neoprit la Turneul Campioanelor! Cum arată clasamentul în grupa ”Stefanie Graf”