Povestea campionei de juniori de la US Open, Mara Gae. Trecerea infernală la seniori - Antena Sport

Mara Gae, românca de 20 de ani care a fost convocată de Alexandru Dulgheru pentru play-offul din Billie Jean King Cup, a povestit cât de grea a fost trecera de la juniori la seniori.

Asta în contextul în care Mara este campioană la dublu la US Open, o performanţă extrem de spectaculoasă. Acum, la doi ani de la succesul de la Flushing Meadows, ea e pe locul 691 în lume la simplu. În 2025, Mara a evoluat doar la turnee ITF, cel mai bun rezultat al ei fiind o finală la Câmpulung.

Mara Gae şi trecerea de la juniori la seniori

“A fost o tranziţie foarte grea pentru mine, de la juniori la seniori. După un palmares, atât la dublu cât şi la simplu, vii cu nişte aşteptări foarte mari şi atunci e greu să te adaptezi cu jocul ăsta de jos, să reintri în circuit, să o iei de la zero la seniori.

La dublu nu am avut probleme, acolo tot timpul m-am simţit confortabil. Dar la simplu, să joci cu fete care au 35-36 de ani, care au ani de zile de tenis în turnee mai mari, este o diferenţă majora. Şi fizic, dar şi mental. Au fost nişte ani grei, cu accidentări şi acum o iau pas cu pas.

Dar există acceptarea, fiecare are drumul lui, nu trebuie să te compari cu nimeni, mai ales în sportul ăsta care e sportul dracului, cum se zice. Până la urmă, o să înfloreşti, trebuie doar să ai răbdare şi încredere în tine. Dacă sunt sănătoasă, orice e posibil. Încerc să mă detaşez de presiune, de rezultate, să mă bucur de joc şi de experienţe”, a spus Mara Gae, în exclusivitate pentru as.ro.