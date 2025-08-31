Ruptură în zona de vârf a ierarhiei ATP. Daniil Medvedev și antrenorul său s-au despărțit după 8 ani - Antena Sport

Daniil Medvedev nu se află într-o perioadă bună a carierei sale, în condițiile în care nu a mai câștigat un titlu din 2023, iar la toate turneele de Grand Slam din acest an a evoluat sub așteptări. La US Open, rusul a părăsit scena din New York la capătul unei partide în care a provocat un scandal imens ce a atras după sine inclusiv o amendă.
În urmă cu puțin timp, antrenorul lui Medvedev, Gilles Cervara, a anunțat despărțirea de tenismenul rus pe rețelele sociale.
Daniil Medevev va începe un nou capitol în “sportul alb”
Medvedev ajunge la finalul unei ere odată cu plecarea lui Gilles Cervara, antrenorul care i s-a alăturat în anul 2017. Alături de supervizorul său francez, tenismenul rus a cucerit toate titlurile ATP pe care le are în vitrina sa, inclusiv cel de la US Open din 2021.
Forma sportivului de 29 de ani nu mai este însă una deloc bună în ultima perioadă, în condițiile în care cel mai bun rezultat al său la un Grand Slam a fost turul 2 de la Australian Open 2025. De atunci, Medvedev a fost eliminat din primul meci la fiecare turneu de mare șlem.
Într-o perioadă în care rusul se află la pământ din punct de vedere al rezultatelor, antrenorul său a decis că este cazul să încheie colaborarea de peste opt ani. Acest aspect nu poate să însemne decât un restart pentru Daniil, care nu a mai câștigat un turneu de la Masters-ul de la Roma din 2023 încoace.
“Aventura noastră fantastică de opt sezoane a ajuns la final. Precum un semn simbolic, ne încheiem colaborarea după acest turneu de la US Open. Sunt recunoscător și fericit pentru toate lucrurile minunate și experiențele extraordinare pe care am putut să le trăim împreună pe teren în acești opt ani. Vor rămâne întipărite în mintea mea pentru totdeauna.
Îți mulțumesc că ai avut încredere în mine. Am dat TOTUL, fiecare secundă pentru obiectivele noastre comune. Am iubit să te antrenez, să te pregătesc, să te susțin (chiar și când era dificil) și să găsesc soluții alături de tine și de echipă, pentru a te ajuta să performezi.
Voi ține minte magia ta neconvențională ca jucător, care este puterea ta. Va reveni, sunt convins. Îți urez tot succesul la care aspiri ca jucător pe viitor. Să ai și o viață fericită ca om. Drumul continuă, munca și performanța ne cheamă pe amândoi și urez succes amândurora. Pe curând, Daniil“, a scris antrenorul francez pe contul său de Instagram.