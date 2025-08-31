Ruptură în zona de vârf a ierarhiei ATP. Daniil Medvedev și antrenorul său s-au despărțit după 8 ani - Antena Sport

Daniil Medvedev nu se află într-o perioadă bună a carierei sale, în condițiile în care nu a mai câștigat un titlu din 2023, iar la toate turneele de Grand Slam din acest an a evoluat sub așteptări. La US Open, rusul a părăsit scena din New York la capătul unei partide în care a provocat un scandal imens ce a atras după sine inclusiv o amendă.

În urmă cu puțin timp, antrenorul lui Medvedev, Gilles Cervara, a anunțat despărțirea de tenismenul rus pe rețelele sociale.

Daniil Medevev va începe un nou capitol în “sportul alb”

Medvedev ajunge la finalul unei ere odată cu plecarea lui Gilles Cervara, antrenorul care i s-a alăturat în anul 2017. Alături de supervizorul său francez, tenismenul rus a cucerit toate titlurile ATP pe care le are în vitrina sa, inclusiv cel de la US Open din 2021.

Forma sportivului de 29 de ani nu mai este însă una deloc bună în ultima perioadă, în condițiile în care cel mai bun rezultat al său la un Grand Slam a fost turul 2 de la Australian Open 2025. De atunci, Medvedev a fost eliminat din primul meci la fiecare turneu de mare șlem.

Într-o perioadă în care rusul se află la pământ din punct de vedere al rezultatelor, antrenorul său a decis că este cazul să încheie colaborarea de peste opt ani. Acest aspect nu poate să însemne decât un restart pentru Daniil, care nu a mai câștigat un turneu de la Masters-ul de la Roma din 2023 încoace.