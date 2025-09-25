Simona Halep a răspuns la întrebarea momentului în tenisul masculin - Antena Sport

Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner domină copios tenisul mondial masculin. Cei doi şi-au împărţit egal, pentru al doilea an consecutiv, cele patru turnee de Grand Slam, ibericul impunându-se la Roland Garros şi US Open, în timp ce italianul a triumfat la Australian Open şi Wimbledon.
Lumea tenisului se întreabă dacă unul dintre cei doi va reuşi să depăşească recordul de Grand Slam-uri câştigate deţinut de Novak Djokovic (24). El e urmat la acest capitol de Rafael Nadal (22) şi de Roger Federer (20).
Simona Halep i-a caracterizat pe Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner
La 22 de ani, Alcaraz are deja 6 trofee majore, în timp ce Sinner (24 de ani) a ajuns la borna 4 Grand Slam-uri adjudecate. Simona Halep a explicat care sunt cele mai mari atuuri ale celor doi, în lupta pentru recordul deţinut de Nole.
“Amândoi pot face o performanţă foarte înaltă, pentru că amândoi sunt compleţi ca sportivi, ca jucători de tenis. Alcaraz este mai exploziv, dar şi Sinner are o consistenţă care e greu de bătut.”, a spus Simona Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Carlos Alcaraz a anunţat următorul obiectiv, după cele două Grand Slam-uri câştigate în 2025
După ce a câştigat US Open 2025, unde a spus că a jucat cel mai bun turneu din cariera sa, Carlos Alcaraz şi-a dezvăluit următorul obiectiv: să triumfe în sfârşit la Australian Open pentru a deţine toate trofeele de Grand Slam ale sezonului.
„Este primul sau al doilea turneu al sezonului, iar obiectivul meu principal rămâne să câştig cele patru turnee de Grand Slam din cariera mea. Nu contează dacă o voi face primul (înaintea lui Jannik Sinner, n.r.) sau al doilea. Vreau doar să reuşesc. Desigur, voi încerca să câştig de anul viitor, dar dacă nu va fi în 2026, sper că va fi în doi, trei sau patru ani.”, a specificat Alcaraz.
La Melbourne, Alcaraz nu a trecut niciodată de sferturile de finală în 2025 şi 2024, în patru participări.
