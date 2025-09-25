Simona Halep a răspuns la întrebarea momentului în tenisul masculin - Antena Sport

Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner domină copios tenisul mondial masculin. Cei doi şi-au împărţit egal, pentru al doilea an consecutiv, cele patru turnee de Grand Slam, ibericul impunându-se la Roland Garros şi US Open, în timp ce italianul a triumfat la Australian Open şi Wimbledon.

Lumea tenisului se întreabă dacă unul dintre cei doi va reuşi să depăşească recordul de Grand Slam-uri câştigate deţinut de Novak Djokovic (24). El e urmat la acest capitol de Rafael Nadal (22) şi de Roger Federer (20).

Simona Halep i-a caracterizat pe Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner

La 22 de ani, Alcaraz are deja 6 trofee majore, în timp ce Sinner (24 de ani) a ajuns la borna 4 Grand Slam-uri adjudecate. Simona Halep a explicat care sunt cele mai mari atuuri ale celor doi, în lupta pentru recordul deţinut de Nole.

“Amândoi pot face o performanţă foarte înaltă, pentru că amândoi sunt compleţi ca sportivi, ca jucători de tenis. Alcaraz este mai exploziv, dar şi Sinner are o consistenţă care e greu de bătut.”, a spus Simona Halep, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Carlos Alcaraz a anunţat următorul obiectiv, după cele două Grand Slam-uri câştigate în 2025

După ce a câştigat US Open 2025, unde a spus că a jucat cel mai bun turneu din cariera sa, Carlos Alcaraz şi-a dezvăluit următorul obiectiv: să triumfe în sfârşit la Australian Open pentru a deţine toate trofeele de Grand Slam ale sezonului.