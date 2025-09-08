Carlos Alcaraz a anunţat următorul obiectiv, după cele două Grand Slam-uri câştigate în 2025 - Antena Sport

După ce a câştigat US Open duminică, unde a spus că a jucat cel mai bun turneu din cariera sa, Carlos Alcaraz şi-a dezvăluit următorul obiectiv: să triumfe în sfârşit la Australian Open pentru a deţine toate trofeele de Grand Slam ale sezonului.

Duminică, spaniolul a câştigat al şaselea Grand Slam din cariera sa, învingându-l pe Jannik Sinner în finala US Open (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) şi împiedicându-l astfel pe marele său rival să realizeze o dublă la New York.

Alcaraz: “A fost cel mai bun turneu al meu”

„Consider că este cel mai bun turneu al meu”, a declarat el în cadrul conferinţei de presă. „De la primele tururi până la final, este cel mai bun turneu pe care l-am jucat vreodată. Nivelul meu a fost foarte constant pe durata turneului, lucru de care sunt mândru, pentru că am muncit pentru asta.”

Chiar şi antrenorul său, Juan Carlos Ferrero, consideră că a asistat la un meci perfect al protejatului său. „Este minunat când reuşeşti să-ţi faci antrenorul să vadă lucrurile în acest fel”, a zâmbit el. „Nu este uşor, el vrea întotdeauna să joc la cel mai înalt nivel şi nu-mi spune foarte des că am jucat perfect. Dar are dreptate, am jucat perfect, trebuie să recunosc (râde). Dacă vreau să câştig US Open, dacă vreau să-l înving pe Jannik, trebuie să joc perfect.”

Succesul său la US Open, al doilea din cariera sa după cel din 2022, îi permite să recâştige locul de numărul 1 mondial de la italian. Un obiectiv pe care şi l-a propus în mod clar pe tot parcursul turneului. „Este fantastic”, spune el. „Este unul dintre primele obiective pe care mi le-am stabilit la începutul sezonului: să încerc să recâştig locul de numărul 1 mondial cât mai repede posibil sau să termin anul pe locul 1 mondial. Să reuşesc acest lucru este un vis. Şi să o fac în ziua în care câştig un nou Grand Slam este un sentiment şi mai plăcut. Este tot ceea ce lucrez să realizez.”