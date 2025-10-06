Surpriză uriașă la Mastersul de la Shanghai! Alexander Zverev, eliminat în turul al treilea - Antena Sport

Surpriză mare în turul al treilea al Mastersului de la Shanghai. Alexander Zverev, unul dintre marii favoriți din cadrul acestui turneu, a fost eliminat prematur din competiție, fiind învins în mod surprinzător.
Cu o parte de tablou de excepție după retragerea lui Carlos Alcaraz, ”Sascha” a pierdut disputa cu Arthur Rinderknech, ocupant al locului 54 mondial.
Alexander Zverev, eliminat în turul al treilea la Shanghai
Alexander Zverev a fost protagonistul uneia dintre cele mai mari surprize din cadrul Mastersului de la Shanghai. Clasat pe locul al treilea în ierarhia ATP, germanul a fost eliminat în turul trei de către Arthur Rinderknech.
”Sascha” a pierdut disputa contra francezului de 30 de ani în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 2-6, în urma unui meci ce a durat nu mai puțin de două ore și 15 minute.
Fostul lider mondial a ratat o șansă mare pe care o avea în cadrul turneului, având în vedere faptul că spaniolul Carlos Alcaraz s-a retras chiar înainte de startul competiției.
Viitorul adversar al lui Arthur Rinderknech va fi Jiri Lehecka, locul 19 ATP. Cehul a trecut în turul al treilea de Denis Shapovalov, în două seturi, scor 6-4, 6-4.
Arthur WIN-derknech 🇫🇷💥@arthurrinder records his first top-10 win on hard courts as he upsets third seed Zverev in Shanghai#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/OpuKETf1ep
— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2025
