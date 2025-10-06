Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Surpriză uriașă la Mastersul de la Shanghai! Alexander Zverev, eliminat în turul al treilea - Antena Sport

Home | Tenis | Surpriză uriașă la Mastersul de la Shanghai! Alexander Zverev, eliminat în turul al treilea

Surpriză uriașă la Mastersul de la Shanghai! Alexander Zverev, eliminat în turul al treilea

Daniel Işvanca Publicat: 6 octombrie 2025, 17:20

Comentarii
Surpriză uriașă la Mastersul de la Shanghai! Alexander Zverev, eliminat în turul al treilea

Alexander Zverev / Getty Images

Surpriză mare în turul al treilea al Mastersului de la Shanghai. Alexander Zverev, unul dintre marii favoriți din cadrul acestui turneu, a fost eliminat prematur din competiție, fiind învins în mod surprinzător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu o parte de tablou de excepție după retragerea lui Carlos Alcaraz, ”Sascha” a pierdut disputa cu Arthur Rinderknech, ocupant al locului 54 mondial.

Alexander Zverev, eliminat în turul al treilea la Shanghai

Alexander Zverev a fost protagonistul uneia dintre cele mai mari surprize din cadrul Mastersului de la Shanghai. Clasat pe locul al treilea în ierarhia ATP, germanul a fost eliminat în turul trei de către Arthur Rinderknech.

”Sascha” a pierdut disputa contra francezului de 30 de ani în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 2-6, în urma unui meci ce a durat nu mai puțin de două ore și 15 minute.

Fostul lider mondial a ratat o șansă mare pe care o avea în cadrul turneului, având în vedere faptul că spaniolul Carlos Alcaraz s-a retras chiar înainte de startul competiției.

Reclamă
Reclamă

Viitorul adversar al lui Arthur Rinderknech va fi Jiri Lehecka, locul 19 ATP. Cehul a trecut în turul al treilea de Denis Shapovalov, în două seturi, scor 6-4, 6-4.

Cu cât vinde ANAF o casă cu teren de 540 mp în PrahovaCu cât vinde ANAF o casă cu teren de 540 mp în Prahova
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Schimbări la Codul Muncii. Ce beneficii vor avea angajaţii care lucrează între 22 şi 06 noaptea
Observator
Schimbări la Codul Muncii. Ce beneficii vor avea angajaţii care lucrează între 22 şi 06 noaptea
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
18:17
Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea”
18:15
UPDATENeluțu Sabău rămâne la Universitatea Cluj! Prima reacție a antrenorului după ședința cu cei din conducere
18:03
”Bobo” Vieri, fermecat de noua față a Interului cu Chivu pe bancă: „Îi lipseau obrăznicia și agresivitatea”
17:55
Profeţia lui Mitică Dragomir. Ce jucător îi cere lui Gigi Becali să transfere la FCSB: “E la fel ca Haaland”
17:43
VIDEOAccidentare cumplită pentru fostul jucător al lui Adrian Mititelu! Ar putea rămâne paralizat
17:10
Marius Şumudică a făcut praf un jucător de la Universitatea Craiova: “Nu ai voie niciodată”
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Succes uriaș pentru campioana României
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”