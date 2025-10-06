Surpriză uriașă la Mastersul de la Shanghai! Alexander Zverev, eliminat în turul al treilea - Antena Sport

Surpriză mare în turul al treilea al Mastersului de la Shanghai. Alexander Zverev, unul dintre marii favoriți din cadrul acestui turneu, a fost eliminat prematur din competiție, fiind învins în mod surprinzător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu o parte de tablou de excepție după retragerea lui Carlos Alcaraz, ”Sascha” a pierdut disputa cu Arthur Rinderknech, ocupant al locului 54 mondial.

Alexander Zverev, eliminat în turul al treilea la Shanghai

Alexander Zverev a fost protagonistul uneia dintre cele mai mari surprize din cadrul Mastersului de la Shanghai. Clasat pe locul al treilea în ierarhia ATP, germanul a fost eliminat în turul trei de către Arthur Rinderknech.

”Sascha” a pierdut disputa contra francezului de 30 de ani în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 2-6, în urma unui meci ce a durat nu mai puțin de două ore și 15 minute.

Fostul lider mondial a ratat o șansă mare pe care o avea în cadrul turneului, având în vedere faptul că spaniolul Carlos Alcaraz s-a retras chiar înainte de startul competiției.