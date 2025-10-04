Telefonul o ajută pe Mihaela Buzărnescu atât în tenis, cât şi când pilotează avioane - Antena Sport

De când şi-a luat licenţa de pilot, Mihaela Buzărnescu a învăţat şi mai mult să folosească tehnologia. Şi la tenis, telefonul ei e sfânt. Mai ales la antrenamente, când o ajută să le filmeze.
Telefonul îi poate fi de ajutor Mihaelei Buzărnescu şi atunci când pilotează avionul. Iar dacă ar vorbi, ar avea multe să-i spună…
“Oo, că m-am îmbunătăţit foarte mult şi că am crescut în toate. Şi e mândru de mine (n.r: râde)“, a spus Mihaela Buzărnescu.
Jucătoarea de tenis a lăsat reţelele sociale în aer, în urmă cu 2 ani, dar are tot timpul telefonul lângă ea.
“Am diminuat foarte mult statul pe telefon de când am luat pauza asta de social media. Aveam peste 7 ore”, a mărturisit ea.
Ea are şi o aplicaţie de care nu se poate dezlipi. Pe ea comunică şi cu părinţii.
“Whatsappul, cu ea comunic cel mai mult. Eu şi cu părinţii, da. (n.r: râde). Filmuleţe, poze, gifuri”, a spus Mihaela Buzărnescu.
Aplicaţiile pentru cumpărături la reducere nu lipsesc din telefonul Mihaelei Buzărnescu.
“Mie îmi place! Nu suport să dau bani aiurea, dacă se poate, de ce nu?”, a subliniat Mihaela Buzărnescu.
Tot de pe aplicaţii ascultă şi muzica preferată.
“Nişte piese de la Michael Jackson nu lipsesc niciodată din playlistul meu. Give in to me sau Dirty Diana, asta este! (n.r: caută pe Youtube Michael Jackson, Give into me) Era chiar aici şi era şi live! Doamne, cum e melodia aia! Săracu’! Plus alte melodii mai tehno, pe astea le mai schimb”, a mai dezvăluit Mihaela Buzărnescu.
