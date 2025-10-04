Telefonul o ajută pe Mihaela Buzărnescu atât în tenis, cât şi când pilotează avioane - Antena Sport

De când şi-a luat licenţa de pilot, Mihaela Buzărnescu a învăţat şi mai mult să folosească tehnologia. Şi la tenis, telefonul ei e sfânt. Mai ales la antrenamente, când o ajută să le filmeze.

Telefonul îi poate fi de ajutor Mihaelei Buzărnescu şi atunci când pilotează avionul. Iar dacă ar vorbi, ar avea multe să-i spună…

“Oo, că m-am îmbunătăţit foarte mult şi că am crescut în toate. Şi e mândru de mine (n.r: râde)“, a spus Mihaela Buzărnescu.

Jucătoarea de tenis a lăsat reţelele sociale în aer, în urmă cu 2 ani, dar are tot timpul telefonul lângă ea.

“Am diminuat foarte mult statul pe telefon de când am luat pauza asta de social media. Aveam peste 7 ore”, a mărturisit ea.