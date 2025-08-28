Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Carlos Alcaraz, în turul 3 la US Open 2025! Spaniolul a făcut specacol şi a pierdut doar patru game-uri - Antena Sport

Home | Tenis | US Open | Carlos Alcaraz, în turul 3 la US Open 2025! Spaniolul a făcut specacol şi a pierdut doar patru game-uri

Carlos Alcaraz, în turul 3 la US Open 2025! Spaniolul a făcut specacol şi a pierdut doar patru game-uri

Publicat: 28 august 2025, 10:42

Comentarii
Carlos Alcaraz, în turul 3 la US Open 2025! Spaniolul a făcut specacol şi a pierdut doar patru game-uri

Carlos Alcaraz / Profimedia

Carlos Alcaraz a fost de neoprit în turul 2 de la US Open 2025. Campionul din 2022 de la Flushing Meadows l-a întâlnit pe italianul Mattia Bellucci, în turul secund al turneului de la New York.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alcaraz nu a avut emoţii şi a câştigat fără emoţii, după doar o oră şi 36 de minute, cu un categoric 6-1, 6-0, 6-3. În turul al treilea, Alcaraz va întâlni un alt italian, locul 34 ATP, Luciano Darderi.

Carlos Alcaraz a defilat spre turul 3 la US Open 2025

Numărul 2 mondial Carlos Alcaraz l-a învins pe italianul Mattia Bellucci în trei seturi, scor 6-1, 6-0, 6-3, şi s-a calificat în turul trei al US Open.

Alcaraz s-a impus în faţa jucătorului aflat pe locul 65 ATP după o oră şi 36 de minute.

Câştigătorul Roland-Garros a terminat meciul fără să cedeze niciun break şi, astfel, nu şi-a pierdut serviciul de la începutul turneului.

Reclamă
Reclamă

În runda următoare, el va întâlni un alt italian, Luciano Darderi, locul 34 ATP şi cap de serie 32.

În meciul de joi dimineaţă, Bellucci nu a avut nici măcar o minge de break contra lui Alcaraz. Mai mult, spaniolul încă nu şi-a pierdut serviciul la această ediţie de US Open.

Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
Reclamă

Novak Djokovic, în turul 3 de la US Open 2025

Novak Djokovic nu a pierdut niciun meci în primele două tururi ale US Open în 37 de confruntări disputate şi nici nu a cedat în Grand Slam în faţa unui jucător mai slab clasat decât locul 117 mondial (Denis Istomin, la Australian Open în 2017).

El a profitat miercuri de o scădere de formă a lui Zachary Svajda pentru a obţine a 191-a victorie pe hard în Grand Slam şi a se califica în turul trei (6-7, 6-3, 6-3, 6-1) al US Open.

„Sincer să fiu, nu am jucat grozav”, a spus Djokovic când a fost întrebat despre prestaţia sa. „Nu am fost foarte mulţumit de tenisul meu în prima parte a meciului, dar trebuie să-i acord credit şi lui Zach pentru că a jucat un tenis de foarte bună calitate.

A fost păcat că a avut probleme cu accidentarea spre finalul setului al doilea, dar îl felicit pentru că a rămas pe teren. Evident, nu a mai putut servi la fel de bine ca în primul set şi jumătate, dar îi urez toate cele bune.”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Observator
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe o listă a rușinii
11:38
Daniil Medvedev a primit nota de plată după circul făcut la US Open! Cât trebuie să plătească rusul
11:12
Ce salariu are Alex Băluţă la Los Angeles FC? Diferenţa uriaşă faţă de Son şi surpriză în cazul lui Lloris
10:50
Alexander Isak nu joacă la Newcastle, dar a fost convocat la naţionala Suediei: “Este un mare jucător”
10:19
Antrenorul lui Aberdeen i-a pus gând rău FCSB-ului: “Am văzut puncte slabe”
9:46
Scene incredibile! Cum a fost suprins Ruben Amorim în timp ce Manchester United era condusă cu 2-0 de Grimsby
9:13
Bayern Munchen, aproape de o ruşine istorică! S-a chinuit în Cupa Germania cu o echipă din liga a treia
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”