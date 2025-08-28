Carlos Alcaraz, în turul 3 la US Open 2025! Spaniolul a făcut specacol şi a pierdut doar patru game-uri - Antena Sport

Carlos Alcaraz a fost de neoprit în turul 2 de la US Open 2025. Campionul din 2022 de la Flushing Meadows l-a întâlnit pe italianul Mattia Bellucci, în turul secund al turneului de la New York.

Alcaraz nu a avut emoţii şi a câştigat fără emoţii, după doar o oră şi 36 de minute, cu un categoric 6-1, 6-0, 6-3. În turul al treilea, Alcaraz va întâlni un alt italian, locul 34 ATP, Luciano Darderi.

Carlos Alcaraz a defilat spre turul 3 la US Open 2025

Numărul 2 mondial Carlos Alcaraz l-a învins pe italianul Mattia Bellucci în trei seturi, scor 6-1, 6-0, 6-3, şi s-a calificat în turul trei al US Open.

Alcaraz s-a impus în faţa jucătorului aflat pe locul 65 ATP după o oră şi 36 de minute.

Câştigătorul Roland-Garros a terminat meciul fără să cedeze niciun break şi, astfel, nu şi-a pierdut serviciul de la începutul turneului.