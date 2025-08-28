Carlos Alcaraz, în turul 3 la US Open 2025! Spaniolul a făcut specacol şi a pierdut doar patru game-uri - Antena Sport

Carlos Alcaraz a fost de neoprit în turul 2 de la US Open 2025. Campionul din 2022 de la Flushing Meadows l-a întâlnit pe italianul Mattia Bellucci, în turul secund al turneului de la New York.
Alcaraz nu a avut emoţii şi a câştigat fără emoţii, după doar o oră şi 36 de minute, cu un categoric 6-1, 6-0, 6-3. În turul al treilea, Alcaraz va întâlni un alt italian, locul 34 ATP, Luciano Darderi.
Carlos Alcaraz a defilat spre turul 3 la US Open 2025
Numărul 2 mondial Carlos Alcaraz l-a învins pe italianul Mattia Bellucci în trei seturi, scor 6-1, 6-0, 6-3, şi s-a calificat în turul trei al US Open.
Alcaraz s-a impus în faţa jucătorului aflat pe locul 65 ATP după o oră şi 36 de minute.
Câştigătorul Roland-Garros a terminat meciul fără să cedeze niciun break şi, astfel, nu şi-a pierdut serviciul de la începutul turneului.
În runda următoare, el va întâlni un alt italian, Luciano Darderi, locul 34 ATP şi cap de serie 32.
În meciul de joi dimineaţă, Bellucci nu a avut nici măcar o minge de break contra lui Alcaraz. Mai mult, spaniolul încă nu şi-a pierdut serviciul la această ediţie de US Open.
Carlos Alcaraz is yet to get broken at the #USOpen.
Today he didn’t even face a break point. pic.twitter.com/mSXPzW48CI
— José Morgado (@josemorgado) August 28, 2025