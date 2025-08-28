Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Novak Djokovic, în turul 3 de la US Open 2025 - Antena Sport

Home | Tenis | Novak Djokovic, în turul 3 de la US Open 2025

Novak Djokovic, în turul 3 de la US Open 2025

Publicat: 28 august 2025, 8:41

Comentarii
Novak Djokovic, în turul 3 de la US Open 2025

Novak Djokovic, în timpul unui meci la US Open - Profimedia Images

Novak Djokovic nu a pierdut niciun meci în primele două tururi ale US Open în 37 de confruntări disputate şi nici nu a cedat în Grand Slam în faţa unui jucător mai slab clasat decât locul 117 mondial (Denis Istomin, la Australian Open în 2017).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El a profitat miercuri de o scădere de formă a lui Zachary Svajda pentru a obţine a 191-a victorie pe hard în Grand Slam şi a se califica în turul trei (6-7, 6-3, 6-3, 6-1) al US Open.

Novak Djokovic, în turul 3 de la US Open 2025

„Sincer să fiu, nu am jucat grozav”, a spus Djokovic când a fost întrebat despre prestaţia sa. „Nu am fost foarte mulţumit de tenisul meu în prima parte a meciului, dar trebuie să-i acord credit şi lui Zach pentru că a jucat un tenis de foarte bună calitate.

A fost păcat că a avut probleme cu accidentarea spre finalul setului al doilea, dar îl felicit pentru că a rămas pe teren. Evident, nu a mai putut servi la fel de bine ca în primul set şi jumătate, dar îi urez toate cele bune.”

În turul al treilea, Djokovic se va confrunta cu câştigătorul meciului dintre Cameron Norrie şi Francisco Comesana.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă
Observator
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
Fanatik.ro
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
8:35
Portarul lui Grimsby Town e fan Manchester United şi a uimit după meci: “Sunt pe jumătate supărat pentru rezultat”
8:28
Lionel Messi, o nouă prestaţie stelară! Remontada şi calificare în finala Leagues Cup pentru Inter Miami
0:33
Ruşine istorică pentru Manchester United! A fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de o echipă din liga a 4-a!
0:13
Tragerea la sorţi a grupei Champions League e pregătită! Cum arată urnele după rezultatele de miercuri
23:59 27 aug.
Copenhaga, cu Istvan Kovacs la centru, s-a calificat în grupa Champions League! Mourinho, OUT! Rezultatele serii
23:50 27 aug.
Andrei Nicolescu a dat cele mai noi detalii despre transferurile lui Adrian Mazilu şi Andrei Coubiş la Dinamo!
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu 6 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”