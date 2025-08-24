Emma Răducanu a spart gheaţa! Prima victorie obţinută la US Open după titlul cucerit în 2021 - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 24 august 2025, 22:00

Emma Răducanu, după calificarea în turul 2 la US Open 2025 / Profimedia

Emma Răducanu a câştigat primul său meci la US Open după o pauză de aproape patru ani. Campioana din 2021 de la Flushing Meadows a defilat în primul tur al ediţiei din 2025.

Ea a învins-o pe Ena Shibahara, această victorie fiind prima pentru britanică după o pauză de aproape patru ani, de la succesul înregistrat în finala din 2021 cu Leylah Fernandez.

Emma Răducanu, prima victorie la US Open după patru ani

Fosta campioană Emma Răducanu a obţinut duminică prima sa victorie la US Open de după triumful din 2021. Ea a învins-o în primul tur pe japoneza Ena Shibahara, scor 6-1, 6-2.

Britanica nu a reuşit să treacă de primul tur la ultimele două participări, după ce a câştigat turneul acum patru ani.

„Este prima mea victorie aici de după 2021, aşa că este cu atât mai specială”, a declarat Răducanu.

Următoarea adversară a ei va fi câştigătoarea meciului dintre Veronika Kudermetova, cap de serie numărul 24, şi indoneziana Janice Tjen, venită din calificări.

Sorana Cîrstea revine în Top 100 WTA

Sorana Cîrstea este noua campioană de la Cleveland. Locul 112 WTA a cucerit al treilea titlu la simplu al carierei după ce a învins-o în ultimul act pe americanca Ann Li, scor 6-2, 6-4.

Cîrstea a încheiat astfel o săptămână perfectă. Venită din calificări, Sorana nu a pierdut nici un set pe durata turneului din Ohio, ultimul dinaintea turneului de la US Open.

În urma acestui succes, Sorana Cîrstea va primi un cec de 36.300 de dolari şi 250 de puncte WTA. Cu aceste puncte, românca va reveni în Top 100 WTA începând de luni.

Victoria Soranei Cîrstea din finala de la Cleveland o trimite tocmai până pe locul 71 WTA, cu 928 de puncte, sub Gabriela Ruse. Jucătoarea cel mai bine clasată rămâne Jaqueline Cristian, înaintea turneului de la US Open.

De asemenea, Sorana Cîrstea va fi a treia cea mai în vârstă jucătoare din Top 100 WTA, după Tatjana Maria (38 de ani) şi Laura Siegemund (37 de ani).

