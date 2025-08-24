Emma Răducanu a spart gheaţa! Prima victorie obţinută la US Open după titlul cucerit în 2021 - Antena Sport

Emma Răducanu a câştigat primul său meci la US Open după o pauză de aproape patru ani. Campioana din 2021 de la Flushing Meadows a defilat în primul tur al ediţiei din 2025.
Ea a învins-o pe Ena Shibahara, această victorie fiind prima pentru britanică după o pauză de aproape patru ani, de la succesul înregistrat în finala din 2021 cu Leylah Fernandez.
Emma Răducanu, prima victorie la US Open după patru ani
Fosta campioană Emma Răducanu a obţinut duminică prima sa victorie la US Open de după triumful din 2021. Ea a învins-o în primul tur pe japoneza Ena Shibahara, scor 6-1, 6-2.
Britanica nu a reuşit să treacă de primul tur la ultimele două participări, după ce a câştigat turneul acum patru ani.
„Este prima mea victorie aici de după 2021, aşa că este cu atât mai specială”, a declarat Răducanu.
Următoarea adversară a ei va fi câştigătoarea meciului dintre Veronika Kudermetova, cap de serie numărul 24, şi indoneziana Janice Tjen, venită din calificări.
Sorana Cîrstea revine în Top 100 WTA
Sorana Cîrstea este noua campioană de la Cleveland. Locul 112 WTA a cucerit al treilea titlu la simplu al carierei după ce a învins-o în ultimul act pe americanca Ann Li, scor 6-2, 6-4.
Cîrstea a încheiat astfel o săptămână perfectă. Venită din calificări, Sorana nu a pierdut nici un set pe durata turneului din Ohio, ultimul dinaintea turneului de la US Open.