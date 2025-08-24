Emma Răducanu a spart gheaţa! Prima victorie obţinută la US Open după titlul cucerit în 2021 - Antena Sport

Emma Răducanu a câştigat primul său meci la US Open după o pauză de aproape patru ani. Campioana din 2021 de la Flushing Meadows a defilat în primul tur al ediţiei din 2025.

Ea a învins-o pe Ena Shibahara, această victorie fiind prima pentru britanică după o pauză de aproape patru ani, de la succesul înregistrat în finala din 2021 cu Leylah Fernandez.

Emma Răducanu, prima victorie la US Open după patru ani

Fosta campioană Emma Răducanu a obţinut duminică prima sa victorie la US Open de după triumful din 2021. Ea a învins-o în primul tur pe japoneza Ena Shibahara, scor 6-1, 6-2.

Britanica nu a reuşit să treacă de primul tur la ultimele două participări, după ce a câştigat turneul acum patru ani.

„Este prima mea victorie aici de după 2021, aşa că este cu atât mai specială”, a declarat Răducanu.