Sorana Cîrstea, salt impresionant în clasamentul WTA după titlul de la Cleveland: "Aveam zero aşteptări" - Antena Sport

Sorana Cîrstea, salt impresionant în clasamentul WTA după titlul de la Cleveland: "Aveam zero aşteptări"

Sorana Cîrstea, salt impresionant în clasamentul WTA după titlul de la Cleveland: "Aveam zero aşteptări"

Sorana Cîrstea, salt impresionant în clasamentul WTA după titlul de la Cleveland: “Aveam zero aşteptări”

Publicat: 23 august 2025, 23:48

Sorana Cîrstea, salt impresionant în clasamentul WTA după titlul de la Cleveland: Aveam zero aşteptări

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea este noua campioană de la Cleveland. Locul 112 WTA a cucerit al treilea titlu la simplu al carierei după ce a învins-o în ultimul act pe americanca Ann Li, scor 6-2, 6-4.

Cîrstea a încheiat astfel o săptămână perfectă. Venită din calificări, Sorana nu a pierdut nici un set pe durata turneului din Ohio, ultimul dinaintea turneului de la US Open.

Sorana Cîrstea revine în Top 100 WTA

În urma acestui succes, Sorana Cîrstea va primi un cec de 36.300 de dolari şi 250 de puncte WTA. Cu aceste puncte, românca va reveni în Top 100 WTA începând de luni.

Victoria Soranei Cîrstea din finala de la Cleveland o trimite tocmai până pe locul 71 WTA, cu 928 de puncte, sub Gabriela Ruse. Jucătoarea cel mai bine clasată rămâne Jaqueline Cristian, înaintea turneului de la US Open.

De asemenea, Sorana Cîrstea va fi a treia cea mai în vârstă jucătoare din Top 100 WTA, după Tatjana Maria (38 de ani) şi Laura Siegemund (37 de ani).

Sorana Cîrstea, după titlul cucerit la Cleveland: “Aveam zero aşteptări”

Sorana Cîrstea a declarat, sâmbătă seară, după ce a câştigat turneul de la Cleveland, că pentru ea a fost o săptămână specială, precizând că avea “zero aşteptări” şi că se bucură că a reuşit să rămână până la final.

“A fost o săptămână specială pentru mine. Am venit aici doar ca să joc câteva meciuri, aveam zero aşteptări. Am simţit energia încă de la primul meci, m-am simţit bine aici. Sunt bucuroasă că am reuşit să rămân cât mai mult posibil în acest oraş”, a spus Cîrstea.

Ea le-a mulţumit pentru susţinere românilor prezenţi la meciurile ei, moment în care ei au scandat: “România!”

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, venită din calificări, a câştigat sâmbătă seara turneul WTA 250 Tennis in the Land Powered by Rocket, de la Cleveland, după ce a dispus în finală de americanca Ann Li.

