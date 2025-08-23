Sorana Cîrstea, salt impresionant în clasamentul WTA după titlul de la Cleveland: "Aveam zero aşteptări" - Antena Sport

Sorana Cîrstea este noua campioană de la Cleveland. Locul 112 WTA a cucerit al treilea titlu la simplu al carierei după ce a învins-o în ultimul act pe americanca Ann Li, scor 6-2, 6-4.

Cîrstea a încheiat astfel o săptămână perfectă. Venită din calificări, Sorana nu a pierdut nici un set pe durata turneului din Ohio, ultimul dinaintea turneului de la US Open.

Sorana Cîrstea revine în Top 100 WTA

În urma acestui succes, Sorana Cîrstea va primi un cec de 36.300 de dolari şi 250 de puncte WTA. Cu aceste puncte, românca va reveni în Top 100 WTA începând de luni.

Victoria Soranei Cîrstea din finala de la Cleveland o trimite tocmai până pe locul 71 WTA, cu 928 de puncte, sub Gabriela Ruse. Jucătoarea cel mai bine clasată rămâne Jaqueline Cristian, înaintea turneului de la US Open.

De asemenea, Sorana Cîrstea va fi a treia cea mai în vârstă jucătoare din Top 100 WTA, după Tatjana Maria (38 de ani) şi Laura Siegemund (37 de ani).