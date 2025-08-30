Gabriela Ruse şi Monica Niculescu, în turul doi la dublu la US Open. Sorana Cîrstea, eliminată - Antena Sport

Gabriela Ruse şi Monica Niculescu, în perechi diferite, s-au calificat în runda a doua a probei feminine de dublu a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, vineri, la New York.

Gabriela Ruse şi ucraineanca Marta Kostiuk au dispus în primul tur de cuplul hispano-italian Jessica Bouzas Maneiro/Elisabetta Cocciaretto cu 6-2, 6-1, în doar 57 de minute.

Gabriela Ruse şi Monica Niculescu, în turul doi la dublu la US Open

Ruse, sfertfinalistă la US Open în 2021 în proba de dublu alături de Monica Niculescu, şi Kostiuk vor juca în turul secund contra învingătoarelor din meciul Maya Joint (Australia)/Caty McNally (SUA) – Beatriz Haddad Maia (Brazilia)/Laura Siegemund (Germania/N.14).

Monica Niculescu şi letona Anastasija Sevastova au câştigat cu 6-4, 6-4 în faţa chinezoaicelor Saisai Zheng/Lin Zhu, după o oră şi 23 de minute. Următoarele adversare vor fi favoritele numărul nouă, Ana Danilina (Kazahstan)/Aleksandra Krunic (Serbia).

Perechile învingătoare şi-a asigurat câte 45.000 de dolari şi 130 de puncte WTA la dublu.