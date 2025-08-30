Gabriela Ruse şi Monica Niculescu, în turul doi la dublu la US Open. Sorana Cîrstea, eliminată - Antena Sport

Închide meniul
Gabriela Ruse şi Monica Niculescu, în turul doi la dublu la US Open. Sorana Cîrstea, eliminată

Publicat: 30 august 2025, 9:15

Gabriela Ruse şi Monica Niculescu, în turul doi la dublu la US Open. Sorana Cîrstea, eliminată

Gabriela Ruse, la US Open 2025/ Profimedia

Gabriela Ruse şi Monica Niculescu, în perechi diferite, s-au calificat în runda a doua a probei feminine de dublu a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, vineri, la New York.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gabriela Ruse şi ucraineanca Marta Kostiuk au dispus în primul tur de cuplul hispano-italian Jessica Bouzas Maneiro/Elisabetta Cocciaretto cu 6-2, 6-1, în doar 57 de minute.

Gabriela Ruse şi Monica Niculescu, în turul doi la dublu la US Open

Ruse, sfertfinalistă la US Open în 2021 în proba de dublu alături de Monica Niculescu, şi Kostiuk vor juca în turul secund contra învingătoarelor din meciul Maya Joint (Australia)/Caty McNally (SUA) – Beatriz Haddad Maia (Brazilia)/Laura Siegemund (Germania/N.14).

Monica Niculescu şi letona Anastasija Sevastova au câştigat cu 6-4, 6-4 în faţa chinezoaicelor Saisai Zheng/Lin Zhu, după o oră şi 23 de minute. Următoarele adversare vor fi favoritele numărul nouă, Ana Danilina (Kazahstan)/Aleksandra Krunic (Serbia).

Perechile învingătoare şi-a asigurat câte 45.000 de dolari şi 130 de puncte WTA la dublu.

Alte două românce au părăsit proba de dublu, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea.

Jaqueline Cristian şi italianca Angelica Moratelli au fost întrecute de cuplul ruso-chinez Ekaterina Alexandrova/Shuai Zhang, cap de serie numărul 12, cu 6-2, 6-2, în 62 de minute.

Sorana Cîrstea şi rusoaica Ana Kalinskaia au fost învinse de americancele McCartney Kessler/Peyton Stearns, cu 7-5, 6-4, după o oră şi 34 de minute. Perechile învinse s-au ales cu câte 30.000 de dolari şi 10 puncte WTA.

