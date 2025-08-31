Jaqueline Cristian, eliminată în turul al treilea la US Open. Drumul româncei, oprit de favorita 8 - Antena Sport

Jaqueline Cristian a fost eliminată în cel de-al treilea tur de la US Open, după ce a fost învinsă în set decisiv de Amanda Anisimova. Americanca s-a impus în fața primei rachete a României după 2 ore și 11 minute, scor 6-4, 4-6, 6-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cel mai bun parcurs al lui Cristian la Flushing Meadows se oprește în cel de-al treilea tur, după ce a trecut de două favorite ale publicului din New York.

Jaquline Cristian, OUT de la US Open 2025

România a rămas fără vreo reprezentantă pe tabloul de simplu de la US Open, după ce Jaqueline Cristian a fost învinsă de către Amanda Anisimova. După două victorii în fața a două americance, românca a dat peste o altă favorită a celor din SUA, Amanda Anisimova, locul 9 WTA.

Favorita 8 de la New York a avut un prim set bun în care a obținut două break-uri. Acestea au ajutat-o pe americancă să se impună în actul inaugural, deși și Cristian a câștigat pe final un game pe serviciul adversarei sale.

Românca nu a început bine nici partea a doua și și-a pierdut serviciul din primul game, însă a făcut imediat rebreak-ul. Ulterior, cele două au mers cap la cap până la scorul de 5-4 pentru Cristian, când tenismena de pe locul 50 WTA a făcut break-ul și a împins duelul în decisiv.