Jaqueline Cristian, eliminată în turul al treilea la US Open. Drumul româncei, oprit de favorita 8 - Antena Sport

Jaqueline Cristian a fost eliminată în cel de-al treilea tur de la US Open, după ce a fost învinsă în set decisiv de Amanda Anisimova. Americanca s-a impus în fața primei rachete a României după 2 ore și 11 minute, scor 6-4, 4-6, 6-2.
Cel mai bun parcurs al lui Cristian la Flushing Meadows se oprește în cel de-al treilea tur, după ce a trecut de două favorite ale publicului din New York.
Jaquline Cristian, OUT de la US Open 2025
România a rămas fără vreo reprezentantă pe tabloul de simplu de la US Open, după ce Jaqueline Cristian a fost învinsă de către Amanda Anisimova. După două victorii în fața a două americance, românca a dat peste o altă favorită a celor din SUA, Amanda Anisimova, locul 9 WTA.
Favorita 8 de la New York a avut un prim set bun în care a obținut două break-uri. Acestea au ajutat-o pe americancă să se impună în actul inaugural, deși și Cristian a câștigat pe final un game pe serviciul adversarei sale.
Românca nu a început bine nici partea a doua și și-a pierdut serviciul din primul game, însă a făcut imediat rebreak-ul. Ulterior, cele două au mers cap la cap până la scorul de 5-4 pentru Cristian, când tenismena de pe locul 50 WTA a făcut break-ul și a împins duelul în decisiv.
Setul al treilea a început după modelul celui de-al doilea, cu un break de-o parte și de alta. Anisimova a avut însă nervii mai tari, a mai “spart” de două ori serviciul româncei și a tranșat partida după 2 ore și 11 minute.
Astfel, se încheie cel mai bun parcurs al lui Jaqueline Cristian la Flushing Meadows, turneu unde până acum nu a mai ajuns în turul al treilea. În plus, românca și-a egalat cele mai bune performanțe ale carierei la nivel de Grand Slam, respectiv un tur trei la Australian Open și la Roland Garros tot în acest an.