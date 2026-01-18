Venus Williams, aproape de o victorie miraculoasă la Australian Open, la 45 de ani! A condus cu 4-0 în decisiv - Antena Sport

Venus Williams a fost eliminată în primul tur la Australian Open. Sportiva americană a devenit, duminică, la 45 de ani, cea mai în vârstă jucătoare care a participat la Australian Open în Era Open.
Fostul număr 1 mondială, care a căzut pe locul 578 în clasamentul WTA, a onorat invitaţia primită din partea organizatorilor de a juca în cea de-a 22-a ediţie a Australian Open, la mai bine de un sfert de secol de la prima sa apariţie pe tabloul principal de la Melbourne, în 1998.
Venus Williams, aproape de o victorie miraculoasă la Australian Open
Ea a condus cu 4-0 în setul trei, dar în cele din urmă a fost învinsă de sportiva sârbă Olga Danilovic,locul 68 mondial, scor 6-7 [5], 6-3, 6-4.
Danilovic va juca în turul doi cu învingătoarea meciului dintre Coco Gauff (locul 4) şi kazaha Kamilla Rahimova (93 WTA).
