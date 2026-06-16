Decizia luată de şefii de la Wimbledon în privinţa lui Stan Wawrinka

Tenismanul elveţian Stan Wawrinka, în vârstă de 41 de ani, a obţinut un wild card pentru ultima sa participare la Wimbledon, au anunţat organizatorii turneului londonez de Mare Şlem, citaţi de site-ul radioteleviziunii RTS. Wawrinka, care a câştigat trei titluri de Mare Şlem, dar niciodată Wimbledon, va juca acolo pentru ultima dată înainte de retragerea sa. Cel mai bun rezultat al său la turneul de la Londra este calificarea în sferturi de finală, în 2015 (pierzând în faţa lui Richard Gasquet) şi în 2014 (eliminat de Roger Federer). Bulgarul Grigor Dimitrov, nevoit să se retragă din cauza unei accidentări în 2025, în timp ce îi punea mari probleme numărului 1 mondial, Jannik Sinner, a primit şi el un wild card. Finalistă surpriză la Roland Garros, în ciuda faptului că nu era clasată în top 100, poloneza Maja Chwalinska a primit o invitaţie pentru a juca direct pe tabloul principal la Wimbledon. Toate celelalte wild card-uri de pe tablourile de simplu au fost acordate unor jucători britanici, rămânând două invitaţii de acordat în competiţia masculină şi una în cea feminină. La dublu, Aleksandr Bublik şi Nick Kyrgios au fost invitaţi de organizatori. Printre cei mai spectaculoşi jucători din circuit, kazahul şi australianul sunt şi jucători excelenţi pe iarbă: Bublik a câştigat turneul de la Halle de două ori (2023, 2025), iar Kyrgios a ajuns în finala de la Wimbledon în 2022. După cum s-a anunţat, surorile americane Venus şi Serena Williams au primit marţi o invitaţie din partea organizatorilor de la Wimbledon, pentru a disputa împreună proba de dublu feminin a acestui turneu. Cele două jucătoare, care şi-au reluat carierele după lungi perioade de pauză - în vara trecută pentru Venus (46 de ani) şi la începutul acestei luni, la Queen's, pentru Serena (44 ani) -, au câştigat împreună 14 turnee de Grand Slam al dublu. Ele au cucerit împreună trofeul la Wimbledon de şase ori, ultima oară în anul 2016.

Tenismanul elveţian Stan Wawrinka, în vârstă de 41 de ani, a obţinut un wild card pentru ultima sa participare la Wimbledon, au anunţat organizatorii turneului londonez de Mare Şlem, citaţi de site-ul radioteleviziunii RTS.

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Wawrinka, care a câştigat trei titluri de Mare Şlem, dar niciodată Wimbledon, va juca acolo pentru ultima dată înainte de retragerea sa. Cel mai bun rezultat al său la turneul de la Londra este calificarea în sferturi de finală, în 2015 (pierzând în faţa lui Richard Gasquet) şi în 2014 (eliminat de Roger Federer).

Wawrinka, la ultimul turneu de Wimbledon din carieră

Bulgarul Grigor Dimitrov, nevoit să se retragă din cauza unei accidentări în 2025, în timp ce îi punea mari probleme numărului 1 mondial, Jannik Sinner, a primit şi el un wild card.

Finalistă surpriză la Roland Garros, în ciuda faptului că nu era clasată în top 100, poloneza Maja Chwalinska a primit o invitaţie pentru a juca direct pe tabloul principal la Wimbledon.

Toate celelalte wild card-uri de pe tablourile de simplu au fost acordate unor jucători britanici, rămânând două invitaţii de acordat în competiţia masculină şi una în cea feminină.