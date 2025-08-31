Moment controversat la EuroBasket 2025. Luka Doncic, păcălit după un gest lipsit de respect - Antena Sport

Lumea baschetului este marcată în această perioadă de Campionatul European care are loc în Cipru, Polonia, Finlanda și Letonia. Într-un meci din Grupa D dintre Franța și Slovenia, meciul s-a încheiat cu un clinci între jucătorii celor două naționale din cauza unui gest lipsit de respect al unui baschetbalist din naționala “les bleus”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din trupa balcanică nu a lipsit Luka Doncic, care a făcut un meci excelent pe plan individual, deși nu a reușit să își conducă echipa spre victorie.

Doncic, “victima” unui gest care încalcă o regulă nescrisă a baschetului

Franța și Slovenia s-au întâlnit sâmbătă seara într-un meci de la EuroBasket 2025 care se anunța extrem de interesant. Cele două echipe s-au ridicat la nivelul așteptărilor și au livrat un spectacol ofensiv, încheiat cu victoria “tricolorilor” cu 103-95.

Cu toate acestea, meciul a fost marcat și de un moment mai puțin plăcut, petrecut la scorul de 101-92 în favoarea Franței, cu 10 secunde înainte de final. “Les bleus” erau în posesie și păreau că vor lăsa timpul să se scurgă până la sunetul sirenei, ținând cont că victoria era adjudecată deja.

Cu toate acestea, Sylvain Francisco, cel mai bun om al francezilor din meci, a apelat la un gest lipsit de respect. Jucătorul a bătut palma cu Luka Doncic, semn că duelul s-a încheiat chiar dacă mai erau câteva secunde pe ceas, iar în momentul în care superstarul din NBA s-a întors cu spatele la adversar, Francisco s-a îndreptat către coș și a înscris.