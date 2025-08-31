Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Moment controversat la EuroBasket 2025. Luka Doncic, păcălit după un gest lipsit de respect - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Baschet | Moment controversat la EuroBasket 2025. Luka Doncic, păcălit după un gest lipsit de respect
VIDEO

Moment controversat la EuroBasket 2025. Luka Doncic, păcălit după un gest lipsit de respect

Andrei Nicolae Publicat: 31 august 2025, 10:17

Comentarii
Moment controversat la EuroBasket 2025. Luka Doncic, păcălit după un gest lipsit de respect

Jucătorii Franței și Sloveniei, la EuroBasket 2025 / Profimedia

Lumea baschetului este marcată în această perioadă de Campionatul European care are loc în Cipru, Polonia, Finlanda și Letonia. Într-un meci din Grupa D dintre Franța și Slovenia, meciul s-a încheiat cu un clinci între jucătorii celor două naționale din cauza unui gest lipsit de respect al unui baschetbalist din naționala “les bleus”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din trupa balcanică nu a lipsit Luka Doncic, care a făcut un meci excelent pe plan individual, deși nu a reușit să își conducă echipa spre victorie.

Doncic, “victima” unui gest care încalcă o regulă nescrisă a baschetului

Franța și Slovenia s-au întâlnit sâmbătă seara într-un meci de la EuroBasket 2025 care se anunța extrem de interesant. Cele două echipe s-au ridicat la nivelul așteptărilor și au livrat un spectacol ofensiv, încheiat cu victoria “tricolorilor” cu 103-95.

Cu toate acestea, meciul a fost marcat și de un moment mai puțin plăcut, petrecut la scorul de 101-92 în favoarea Franței, cu 10 secunde înainte de final. “Les bleus” erau în posesie și păreau că vor lăsa timpul să se scurgă până la sunetul sirenei, ținând cont că victoria era adjudecată deja.

Cu toate acestea, Sylvain Francisco, cel mai bun om al francezilor din meci, a apelat la un gest lipsit de respect. Jucătorul a bătut palma cu Luka Doncic, semn că duelul s-a încheiat chiar dacă mai erau câteva secunde pe ceas, iar în momentul în care superstarul din NBA s-a întors cu spatele la adversar, Francisco s-a îndreptat către coș și a înscris.

Reclamă
Reclamă

Gestul său nu a fost deloc apreciat de sloveni, iar baschetbaliștii din balcani au intrat într-un clinci cu adversarii lor, aspect ce a generat două faulturi tehnice. În plus, Slovenia a mai avut timp pentru o posesie, iar Doncic a marcat de la trei puncte și a micșorat din nou avantajul Franței.

Motivul din spatele deciziei lui Sylvain Francisco

De regulă, în partidele în care învingătoarea e deja decisă, ultimele secunde nu mai contează, iar jucătorii dau mâna înainte de final fără să mai încerce să marcheze. Singura diferență este că la EuroBasket coșaverajul contează, iar Francisco a dezvăluit că și-a adus aminte de acest lucru abia după ce s-a salutat cu Doncic.

Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcareBătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
Reclamă

Francezul a încercat să își ajute echipa, însă a creat o confuzie care a creat un gest lipsit de respect. După meci, Francisco și-a cerut scuze și a dezvăluit că i-ar fi spus lui Doncic să se apere dacă și-ar fi dat seama de miza acelui coș:

Am spus că îmi pare rău. Am mers să dau mâna și după am vrut layup-ul, după cum i-am zis și lui Luka. Singurul lucru pe care îl regret este că am dat mâna, ar fi trebuit să îi spun «Nu, apără-te», pentru că voiam să marchez.

Știți, avem coșaverajul care este foarte important la EuroBaket și asta mi-a venit în cap pe moment. La finalul zilei, nu aș face niciodată asta, dar îmi asum reponsabilitatea“, a spus Sylvain Francisco, potrivit basketnews.com.

În urma înfrângerii de la EuroBasket, Luka Doncic&Co. ajung la două eșecuri  din două dueluri și au nevoie disperată de victorie pentru a-și asigura un loc în optimile de finală. Slovenia mai are trei meciuri de disputat la Campionatul European.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Observator
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Cât de dur a fost, de fapt, Bela Karolyi cu Nadia Comăneci. Interdicțiile șocante. „Ajunseseră să bea apă din WC”
Fanatik.ro
Cât de dur a fost, de fapt, Bela Karolyi cu Nadia Comăneci. Interdicțiile șocante. „Ajunseseră să bea apă din WC”
9:54
Mircea Lucescu îi schimbă postul la naţională lui Nicolae Stanciu: “De multe ori îşi epuizează energia”
9:39
Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva
9:19
Jannik Sinner a pierdut un set, dar a reuşit calificarea în optimi la US Open
9:09
VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
9:01
Câți bani încasează Jaqueline Cristian după US Open 2025? Românca va avea cea mai bună clasare din carieră
8:48
Venus Williams a reuşit o performanţă impresionantă la US Open, la 45 de ani!
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu al Țărilor de Jos. Max Verstappen pleacă din P3 3 FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles 4 Transfer ratat pentru Dinamo. Jucătorul dorit de Zeljko Kopic s-a înţeles cu altă echipă 5 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 6 Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – Hermannstadt 2-0. Ce a spus despre Adrian Mazilu
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu