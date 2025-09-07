Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Constantin Popovici a câştigat a treia etapă a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Constantin Popovici a câştigat a treia etapă a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving

Constantin Popovici a câştigat a treia etapă a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving

Publicat: 7 septembrie 2025, 15:02

Comentarii
Constantin Popovici a câştigat a treia etapă a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving

Constantin Popovici, campion la Mostar - Facebook Constantin Popovici

Constantin Popovici a câştigat concursul de la Mostar (Bosnia-Herţegovina), din etapa a treia a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, desfăşurat sâmbătă, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei mai buni 24 săritori de la mare înălţime din lume, la masculin şi feminin, au sărit în acest weekend de pe podul Stari Most, în apele repezi ale râului Neretva, în acest sezon cu doar patru etape.

Constantin Popovici a câştigat a treia etapă a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving

Constantin Popovici, câştigător în Bosnia şi 2019 şi 2023, s-a impus acum cu 459 de puncte şi rămâne în lupta pentru Trofeul King Kahekili, înaintea ultimei etape de la Boston, în Statele Unite. Pe locul secund s-a clasat americanul James Lichtenstein, cu 420,30 puncte, podiumul fiind completat de francezul Gary Hunt, cu 412,10 puncte. Cătălin Preda a ocupat locul al optulea, cu 370,35 puncte.

La general, Gary Hunt este lider, cu 49 de puncte, urmat de Constantin Popovici, 42 puncte, şi de mexicanul Jonathan Paredes, 37 puncte, etc. Preda ocupă locul al nouălea, cu 13 puncte.

“Pentru mine etapa de la Mostar este ceva special. Aici am concurat pentru prima oară în 2018, aici am luat 10 pe linie cu o săritură în 2019 şi acum a treia victorie, după cele din 2019 şi 2023. Nu ştiam la ce să mă aştept, din cauza accidentării, dar am avut o evoluţie foarte bună. Este prima din acest sezon şi mă bucur că a venit ceva mai târziu decât niciodată.

Reclamă
Reclamă

Este şi a 10-a mea victorie în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving şi sunt bucuros că am ajuns în acest punct. Am urcat acum pe locul doi în clasamentul general, iar lupta se va da până la ultima săritură a sezonului. Se poate întâmpla orice, aşa că sunt pregătit să dau tot ce am mai bun până la final”, a spus Constantin Popovici.

La rândul său, Cătălin Preda al cărui sezon a fost afectat de accidentarea de anul trecut, a declarat: “Încerc să mă concentrez pe aspectele pozitive după această etapă şi mă bucur foarte mult că am putut concura aici. Sunt puţin dezamăgit însă că nu am reuşit să evoluez la adevăratul meu potenţial. Un loc 8 cu sărituri bune, dar în condiţiile în care ceilalţi concurenţi au avut sărituri foarte bune, nu am putut obţine mai mult de atât. Nivelul este foarte sus şi să ai doar sărituri bune nu mai este suficient. Ştiu ce am de făcut pentru următoarele etape şi încerc să mă bucur de lucrurile pozitive, aşa cum spuneam”.

Ultima etapă din acest sezon se va desfăşura pe 19-20 septembrie la Boston, în Statele Unite ale Americii.

Ceartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în ArgeșCeartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în Argeș
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Observator
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Viața neștiută a dublului campion cu FCSB. ”Nu bătaia m-a durut, ci rușinea”. Marea greșeală care era să-i termine definitiv cariera
Fanatik.ro
Viața neștiută a dublului campion cu FCSB. ”Nu bătaia m-a durut, ci rușinea”. Marea greșeală care era să-i termine definitiv cariera
15:51
LIVE VIDEOMarele Premiu al Italiei e ACUM, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Max Verstappen, lider
15:48
Giovanni Becali a contestat vehement decizia lui Mircea Lucescu: “Lui Târnovanu i se face o măgărie”
15:46
Turcia – Spania LIVE SCORE (21:45). Programul zilei în preliminariile World Cup 2026
15:32
Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Macao 2025. Dueluri tari, exclusiv în AntenaPLAY
14:55
Cristina Neagu a dezvăluit care e sportivul român pe care îl urmăreşte! “Ar fi absurd să nu spun asta”
14:53
EXCLUSIVDani Coman, replică acidă pentru Gigi Becali: “Ce a spus nu e românească, e bulgărească”. Ce se întâmplă cu Mario Tudose
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 4 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 5 Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva” 6 Preliminarii World Cup 2026. Austria – Cipru 1-0. Bosnia a defilat în San Marino. Cum arată clasamentul în grupa României
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut