Constantin Popovici a câştigat a treia etapă a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving - Antena Sport

Constantin Popovici a câştigat concursul de la Mostar (Bosnia-Herţegovina), din etapa a treia a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, desfăşurat sâmbătă, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.
Cei mai buni 24 săritori de la mare înălţime din lume, la masculin şi feminin, au sărit în acest weekend de pe podul Stari Most, în apele repezi ale râului Neretva, în acest sezon cu doar patru etape.
Constantin Popovici a câştigat a treia etapă a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving
Constantin Popovici, câştigător în Bosnia şi 2019 şi 2023, s-a impus acum cu 459 de puncte şi rămâne în lupta pentru Trofeul King Kahekili, înaintea ultimei etape de la Boston, în Statele Unite. Pe locul secund s-a clasat americanul James Lichtenstein, cu 420,30 puncte, podiumul fiind completat de francezul Gary Hunt, cu 412,10 puncte. Cătălin Preda a ocupat locul al optulea, cu 370,35 puncte.
La general, Gary Hunt este lider, cu 49 de puncte, urmat de Constantin Popovici, 42 puncte, şi de mexicanul Jonathan Paredes, 37 puncte, etc. Preda ocupă locul al nouălea, cu 13 puncte.
“Pentru mine etapa de la Mostar este ceva special. Aici am concurat pentru prima oară în 2018, aici am luat 10 pe linie cu o săritură în 2019 şi acum a treia victorie, după cele din 2019 şi 2023. Nu ştiam la ce să mă aştept, din cauza accidentării, dar am avut o evoluţie foarte bună. Este prima din acest sezon şi mă bucur că a venit ceva mai târziu decât niciodată.
Este şi a 10-a mea victorie în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving şi sunt bucuros că am ajuns în acest punct. Am urcat acum pe locul doi în clasamentul general, iar lupta se va da până la ultima săritură a sezonului. Se poate întâmpla orice, aşa că sunt pregătit să dau tot ce am mai bun până la final”, a spus Constantin Popovici.
La rândul său, Cătălin Preda al cărui sezon a fost afectat de accidentarea de anul trecut, a declarat: “Încerc să mă concentrez pe aspectele pozitive după această etapă şi mă bucur foarte mult că am putut concura aici. Sunt puţin dezamăgit însă că nu am reuşit să evoluez la adevăratul meu potenţial. Un loc 8 cu sărituri bune, dar în condiţiile în care ceilalţi concurenţi au avut sărituri foarte bune, nu am putut obţine mai mult de atât. Nivelul este foarte sus şi să ai doar sărituri bune nu mai este suficient. Ştiu ce am de făcut pentru următoarele etape şi încerc să mă bucur de lucrurile pozitive, aşa cum spuneam”.
Ultima etapă din acest sezon se va desfăşura pe 19-20 septembrie la Boston, în Statele Unite ale Americii.
- Cristina Neagu a dezvăluit care e sportivul român pe care îl urmăreşte! “Ar fi absurd să nu spun asta”
- Gloria Bistrița, start lansat în Liga Campionilor la handbal feminin! Emoții mari pe final
- Minaur Baia Mare, calificare dramatică în grupele European League. Victorie la loviturile de departajare
- McLaren a „pus ochii” pe Mick Schumacher! Se pregătește o lovitură în World Endurance Championship
- “Nu îmi lipseşte deloc handbalul” Cristina Neagu a dezvăluit cum e viaţa ei după retragere!