"Doare" Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România - Ungaria - Antena Sport

Mihai Stoichiţă (71 de ani) a reacţionat după incidentele grave de la meciul de futsal România – Ungaria 2-2. Maghiarii s-au calificat dramatic la Campionatul European de futsal din 2026, cu un gol marcat ultimele 90 de secunde ale meciului. Partida ar fi intrat, fără golul lui Buki, în prelungiri. În tur scorul a fost 3-2 pentru Ungaria.
Mihai Stoichiţă a evitat să comenteze incidentele violente de la partida România – Ungaria 2-2. De altfel, conducerea FRF a fost înjurată de către suporteri înainte de fluierul de început al partidei. Stoichiţă a văzut meciul disputat în Sala Polivalentă din Craiova alături de preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, secretarul general adjunct al Federaţiei, Gabriel Bodescu, şi alături de consilierul lui Burleanu, Andrei Vochin.
Mihai Stoichiţă, despre suporterii violenţi de la meciul de futsal România – Ungaria: “Ei au între ei ce au”
„Nu vreau să comentez ce s-a întâmplat cu publicul. Publicul a rămas până la sfârșit și a fost o atmosferă superbă. Incidentele de la început nu cred că au avut legătură cu echipa națională.
Doare, bineînțeles că doare, mai ales că eram atât de aproape și nu am reușit. Nu poți să spui că băieții n-au jucat, nu poți să spui că nu s-au dăruit, dar, din păcate, sportul are și ghinioane.
(n.r: despre incidentele violente) Nu e treaba mea… ei au între ei ce au, nu mă bag eu. Cine poate ști dacă rezultatul era altul? Atmosfera a fost bună și după aceea”, a declarat Mihai Stoichiţă pentru fanatik.ro.
Meciul de futsal România – Ungaria, disputat cu casa închisă la Craiova, a fost marcat de incidente şocante. Suporterii olteni au sărit la bătaie şi au pătruns pe teren, deranjaţi că tabela a indicat, la un moment dat, “Ungaria – Ungaria 1-0” în loc de “România – Ungaria 1-0”.
Jandarmii au intervenit în forţă după incidentele violente pornite de fanii olteni. Cei mai turbulenţi suporteri au fost puşi pe burtă. Jandarmeria a anunţat şi măsurile care s-au luat în legătură cu fanii turbulenţi, unii fiind amendaţi şi interzişi la evenimentele sportive. Totodată, aceştia riscă să se aleagă şi cu dosar penal.
Cunoscutul “Gogoaşă”, implicat în incidente şi la meciul România – Kosovo 2-0, din septembrie 2023, a fost şi el printre fanii turbulenţi.
