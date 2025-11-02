Frații Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri - Antena Sport

Frații Norbert și Francesca Maior s-au impus autoritar în ultima etapă a Campionatului Național de Raliuri 2025, Raliul Argeșului, fiind cei mai rapizi în 9 dintre cele 10 probe programate pe asfalt, cursa ajungând inclusiv pe Transfăgărășan.

La bordul unui Citroën C3 Rally2, cei doi frați, care au deja în palmares un titlu de campioni europeni și unul de vicecampioni mondiali, ambele în divizia dedicată juniorilor, au dominat etapa din Argeș și și-au preluat poziția de lideri încă de pe prima probă specială.

Frații Maior, învingători în Raliul Argeşului

Cu un timp total de 1:08:07.6, la capătul celor 129 de kilometri de probe speciale, echipajul de la Napoca Rally Academy a fost mai rapid cu 43,6 secunde decât cel format din Andrei Gîrtofan și Tudor Mârza (Škoda Fabia Rally2) și cu 2 minute și 46,3 secunde decât Sebastian Barbu/Teo Găină (Škoda Fabia Rally2).

Datorită acestui succes, Norbert Maior a încheiat sezonul pe locul 2, obținând în premieră trofeul dedicat vicecampionului național, fiind depășit doar de Simone Tempestini. Podiumul final al sezonului 2025 a fost completat de Andrei Gîrtofan.

„A trebuit să așteptăm până la ultima etapă pentru a obține prima victorie la open în acest an. Suntem mulțumiți de ceea ce am reușit la primul sezon cu o mașină cu o configurație de ultimă generație și asta ne dă încredere că, anul viitor, vom putea face mai mult”, a spus Maior la final.