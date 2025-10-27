Răspunsul Federaţiei de Gimnastică după acuzaţiile şocante făcute de Denisa Golgotă: "E un scenariu SF" - Antena Sport

Răspunsul Federaţiei Române de Gimnastică nu a întârziat să apară după acuzaţiile şocante făcute de Denisa Golgotă. La revenirea de la Mondialele din Jakarta, gimnasta a transmis că a depus plângere pentru hărţuire şi bullying.
Golgotă a declarat că apelul făcut a fost total ignorat de Federaţie. Ea a făcut dezvăluiri teribile şi a transmis că FRG “favorizează o gimnastă”.
Răspunsul Federaţiei de Gimnastică după acuzaţiile şocante făcute de Denisa Golgotă
După “cutremurul” provocat de declaraţiile Denisei Golgotă, preşedintele Federaţiei a reacţionat. Ioan Suciu s-a declarat şocat de cele afirmate de gimnasta de 23 de ani, mărturisind că se vor lua măsuri.
“Au fost niște chestiuni mai vechi, petrecute în trecut, care au culminat cu tot ce s-a întâmplat acum deși credeam că s-a trecut peste ele. Rivalitatea sportivă e bună, dar aici trecem peste o linie.
Eu, personal, i-am adus medic Denisei Golgotă, am umblat prin spitale, m-am zbătut ca totul să fie ok, acum ce citesc pare un scenariu SF.
Ar fi trebuie să spună acolo dacă s-a întâmplat ceva grav. Va urma o anchetă după această întrecere, nu las lucrurile așa nicio clipă pentru că nu putem merge înainte așa cum se prezintă situația acum”, a declarat Ioan Suciu, preşedintele FRG, conform prosport.ro.
