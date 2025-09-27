Brest – CSM București 34-31. „Tigroaicele” suferă a doua înfrângere în Liga Campionilor - Antena Sport

CSM București a suferit sâmbătă al doilea eșec din actuala ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. Campioana României a cedat la diferență mică pe terenul celor de la Brest Bretagne.
Deși a avut o evoluție bună, mai ales în prima repriză, gruparea pregătită de Adi Vasile a picat inexplicabil în partea secundă, când formația din Hexagon s-a și desprins.
CSM București, a doua înfrângere în Liga Campionilor la handbal feminin
CSM București a pierdut al doilea meci de Liga Campionilor la handbal feminin. Campioana României a fost învinsă cu scorul de 34-31 de Brest Bretagne, într-un meci destul de strâns disputat sâmbătă.
După un echilibru perfect la pauză, formația antrenată de Adi Vasile a picat inexplicabil în repriza a doua, când franțuzoaicele au trecut la conducerea disputei.
Principalele marcatoare ale partidei au fost Mairot 9 goluri, Lott 7, Ondono 4, pentru Brest, respectiv Ostergaard 9, Omoregie 7, Brnovic 4, pentru CSM. „Tigroaicele” au un singur succes în actuala ediție de Liga Campionilor, cu Ferencvaros.
Clasamentul în grupa B din Liga Campionilor
1. Brest Bretagne 6 puncte
2. Podravka Vegeta 5 puncte
3. Odense 5 puncte
4. CSM București 2 puncte
5. Ferencvaros 2 puncte
6. Ikast 2 puncte
7. Sola 0 puncte
8. Ljubljana 0 puncte.
- Lotul lărgit al naționalei de handbal feminin pentru Campionatul Mondial
- Preşedintele Federaţiei de Handbal le-a cerut o întâlnire de urgenţă lui Pera şi Burcea, care au demisionat!
- Răsturnare de situaţie în cazul lui Florentin Pera? Anunţul preşedintelui Constantin Din: “Nu e nimic bătut în cuie”
- Florentin Pera și-a dat demisia din funcția de selcționer. România, fără principal cu două luni înainte de Mondial
- Dinamo, învinsă dramatic de Veszprem în Liga Campionilor. „Dulăii” au condus până în minutul 45