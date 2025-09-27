Brest – CSM București 34-31. „Tigroaicele” suferă a doua înfrângere în Liga Campionilor - Antena Sport

CSM București a suferit sâmbătă al doilea eșec din actuala ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. Campioana României a cedat la diferență mică pe terenul celor de la Brest Bretagne.

Deși a avut o evoluție bună, mai ales în prima repriză, gruparea pregătită de Adi Vasile a picat inexplicabil în partea secundă, când formația din Hexagon s-a și desprins.

CSM București, a doua înfrângere în Liga Campionilor la handbal feminin

CSM București a pierdut al doilea meci de Liga Campionilor la handbal feminin. Campioana României a fost învinsă cu scorul de 34-31 de Brest Bretagne, într-un meci destul de strâns disputat sâmbătă.

După un echilibru perfect la pauză, formația antrenată de Adi Vasile a picat inexplicabil în repriza a doua, când franțuzoaicele au trecut la conducerea disputei.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Mairot 9 goluri, Lott 7, Ondono 4, pentru Brest, respectiv Ostergaard 9, Omoregie 7, Brnovic 4, pentru CSM. „Tigroaicele” au un singur succes în actuala ediție de Liga Campionilor, cu Ferencvaros.