Lotul lărgit al naționalei de handbal feminin pentru Campionatul Mondial - Antena Sport

Campionatul Mondial de handbal feminin va avea loc în perioada 28 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda, iar naționala României va fi și ea prezentă la turneul final din acest sfârșit de an.
Lucrul acesta se va întâmpla fără prezența lui Florentin Pera pe banca tehnică, care a luat decizia de a demisiona din postura de selecționer al echipei naționale.
Lotul lărgit pentru Campionatul Mondial, publicat de FRH
Naționala de handbal feminin a României a fost repartizată în Grupa A la Campionatul Mondial din Germania și Olanda. Tricolorele vor juca la Rotterdam cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).
Fără selecționer cu aproape două luni înaintea turneului final, Federația Română de Handbal a publicat lotul lărgit din care vor fi selecționate cele 18 jucătoare care vor face deplasarea în Olanda.
Lotul lărgit pentru Campionatul Mondial
- Portari: Diana Ciucă, Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Daciana Hosu, Raluca Kelemen, Elena Șerban
-
Extreme dreapta: Oana Bors, Florența Dumbrăvean, Mihaela Mihai, Costinela Raicea, Sonia Seraficeanu
-
Interi dreapta: Alicia Gogîrlă, Alina Ilie, Laura Moldovan
-
Centri: Alisia Boiciuc, Alexandra-Maria Gavrilă, Cristina Laslo, Rebeca Necula, Andreea Popa, Elena Roșu
-
Interi stânga: Bianca Bazaliu, Sorina Grozav, Diana Lixăndroiu, Mariya Skrobic, Ștefania Stoica
-
Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Eva Kerekes, Mariam Mohamed, Alexia Niță, Denisa Romaniuc
-
Pivoți: Asma Elghaoui, Ștefania Jipa, Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Elena Voica
Ce urmează pentru naționala de handbal a României
Următorul stagiu al naţionalei va avea loc la Craiova, începând din 10 octombrie, pentru primele meciuri din EHF Euro Cup, cu Norvegia (Larvik, 15 octombrie) şi cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).
Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.
