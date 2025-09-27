Xabi Alonso surprinde, după Atletico - Real Madrid 5-2: „Este o înfrângere meritată” - Antena Sport

Atletico și Real Madrid au făcut spectacol sâmbătă în cel mai tare meci al etapei cu numărul 7 din campionatul Spaniei. Gruparea antrenată de Diego Simeone a reușit o victorie fabuloasă contra marii rivale, scor 5-2.

Julian Alvarez a strălucit pentru formația gazdă, în timp ce apărarea „los blancos” a suferit la aproape fiecare atac periculos al celor de la Atletico Madrid.

Xabi Alonso, dur cu jucătorii săi după eșecul cu Atletico: „N u există scuze ”

Real Madrid a suferit primul eșec din acest sezon, fiind învinsă clar de rivala Atletico Madrid, scor 5-2. Vicecampioana Spaniei a ținut pasul în primele 45 de minute cu gruparea antrenată de Diego Simeone, dar reușitele lui Alvarez i-a debusolat pe jucătorii „los blancos”.

După meci, Xabi Alonso a vorbit despre acest rezultat dezastruos și nu a avut milă de jucătorii săi. Tehnicianul venit de la Bayer Leverkusen a surprins și a transmis că echipa sa merita să piardă.

„Am făcut un meci prost. Nu am început bine, nu am jucat bine nici colectiv. Suntem într-o fază de construcție. Este prima noastră înfrângere. Trebuie să tragem concluziile din ceea ce s-a întâmplat pentru că ne vor ajuta pe viitor cu siguranță.