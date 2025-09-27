Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Xabi Alonso surprinde, după Atletico - Real Madrid 5-2: „Este o înfrângere meritată” - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Xabi Alonso surprinde, după Atletico – Real Madrid 5-2: „Este o înfrângere meritată”

Xabi Alonso surprinde, după Atletico – Real Madrid 5-2: „Este o înfrângere meritată”

Daniel Işvanca Publicat: 27 septembrie 2025, 21:02

Comentarii
Xabi Alonso surprinde, după Atletico – Real Madrid 5-2: Este o înfrângere meritată”

Xabi Alonso și Jude Bellingham / Getty Images)

Atletico și Real Madrid au făcut spectacol sâmbătă în cel mai tare meci al etapei cu numărul 7 din campionatul Spaniei. Gruparea antrenată de Diego Simeone a reușit o victorie fabuloasă contra marii rivale, scor 5-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Julian Alvarez a strălucit pentru formația gazdă, în timp ce apărarea „los blancos” a suferit la aproape fiecare atac periculos al celor de la Atletico Madrid.

Xabi Alonso, dur cu jucătorii săi după eșecul cu Atletico: „Nu există scuze

Real Madrid a suferit primul eșec din acest sezon, fiind învinsă clar de rivala Atletico Madrid, scor 5-2. Vicecampioana Spaniei a ținut pasul în primele 45 de minute cu gruparea antrenată de Diego Simeone, dar reușitele lui Alvarez i-a debusolat pe jucătorii „los blancos”.

După meci, Xabi Alonso a vorbit despre acest rezultat dezastruos și nu a avut milă de jucătorii săi. Tehnicianul venit de la Bayer Leverkusen a surprins și a transmis că echipa sa merita să piardă.

„Am făcut un meci prost. Nu am început bine, nu am jucat bine nici colectiv. Suntem într-o fază de construcție. Este prima noastră înfrângere. Trebuie să tragem concluziile din ceea ce s-a întâmplat pentru că ne vor ajuta pe viitor cu siguranță.

Reclamă
Reclamă

Dar nu există scuze. Suntem răniți, la fel ca și fanii. A fost un derby, și este o înfrângere meritată. Nu am fost în joc, ne-a lipsit puțin avânt. Doare această înfrângere”

Xabi Alonso: „Ne-au lipsit intensitatea și precizia

„Nu am început bine, în dueluri am fost prea neglijenți. Apoi, nici când aveam posesia nu am putut găsi soluții. Jocul nu a curs și asta e, e un meci prost, per total. O înfrângere meritată. Ceea ce s-a întâmplat nu a fost influențat de arbitraj. A fost o înfrângere meritată.

Ne-au lipsit intensitatea și precizia. Ne-a lipsit un contraatac mai bun. Nu am concurat suficient. Nu la nivelul necesar pentru aceste meciuri, împotriva acestor adversari. Și va trebui să ne ridicăm nivelul de joc.

Schema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcaneleSchema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcanele
Reclamă

Am văzut că nu eram în cea mai bună formă și că ne lipsea ritmul. Modul în care reacționăm este ceea ce face diferența. Suntem încă în faza de construcție”, a declarat Xabi Alonso, potrivit as.com

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
Observator
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
David Popovici a dat o nouă lovitură. A strâns 105.900 de euro în doar 7 zile
Fanatik.ro
David Popovici a dat o nouă lovitură. A strâns 105.900 de euro în doar 7 zile
22:00
VIDEOIanis Stoica, marcator în victoria Estrelei din Liga Portugal. Estoril – Sporting se joacă de la 22:30
21:57
Starurile lui Real Madrid, note umilitoare după derby-ul pierdut cu Atletico Madrid. Singurul jucător lăudat
21:38
LIVE TEXTPetrolul – Rapid 0-1. Episodul 132 din “Primvs derby”
21:35
LIVE SCORECagliari – Inter se joacă ACUM. Lautaro a deschis scorul. Cristi Chivu caută a treia victorie la rând
21:32
VIDEOScandal la Petrolul – Rapid. Jandarmii au intervenit și au evacuat mai mulți suporteri
21:05
VideoJurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri
Vezi toate știrile
1 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 2 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 3 Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” 4 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 5 Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! 6 Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Isenko salvează dramatic un punct pentru olteni
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!