Xabi Alonso surprinde, după Atletico - Real Madrid 5-2: „Este o înfrângere meritată” - Antena Sport

Atletico și Real Madrid au făcut spectacol sâmbătă în cel mai tare meci al etapei cu numărul 7 din campionatul Spaniei. Gruparea antrenată de Diego Simeone a reușit o victorie fabuloasă contra marii rivale, scor 5-2.
Julian Alvarez a strălucit pentru formația gazdă, în timp ce apărarea „los blancos” a suferit la aproape fiecare atac periculos al celor de la Atletico Madrid.
Xabi Alonso, dur cu jucătorii săi după eșecul cu Atletico: „Nu există scuze”
Real Madrid a suferit primul eșec din acest sezon, fiind învinsă clar de rivala Atletico Madrid, scor 5-2. Vicecampioana Spaniei a ținut pasul în primele 45 de minute cu gruparea antrenată de Diego Simeone, dar reușitele lui Alvarez i-a debusolat pe jucătorii „los blancos”.
După meci, Xabi Alonso a vorbit despre acest rezultat dezastruos și nu a avut milă de jucătorii săi. Tehnicianul venit de la Bayer Leverkusen a surprins și a transmis că echipa sa merita să piardă.
„Am făcut un meci prost. Nu am început bine, nu am jucat bine nici colectiv. Suntem într-o fază de construcție. Este prima noastră înfrângere. Trebuie să tragem concluziile din ceea ce s-a întâmplat pentru că ne vor ajuta pe viitor cu siguranță.
Dar nu există scuze. Suntem răniți, la fel ca și fanii. A fost un derby, și este o înfrângere meritată. Nu am fost în joc, ne-a lipsit puțin avânt. Doare această înfrângere”.
Xabi Alonso: „Ne-au lipsit intensitatea și precizia”
„Nu am început bine, în dueluri am fost prea neglijenți. Apoi, nici când aveam posesia nu am putut găsi soluții. Jocul nu a curs și asta e, e un meci prost, per total. O înfrângere meritată. Ceea ce s-a întâmplat nu a fost influențat de arbitraj. A fost o înfrângere meritată.
Ne-au lipsit intensitatea și precizia. Ne-a lipsit un contraatac mai bun. Nu am concurat suficient. Nu la nivelul necesar pentru aceste meciuri, împotriva acestor adversari. Și va trebui să ne ridicăm nivelul de joc.
Am văzut că nu eram în cea mai bună formă și că ne lipsea ritmul. Modul în care reacționăm este ceea ce face diferența. Suntem încă în faza de construcție”, a declarat Xabi Alonso, potrivit as.com.
