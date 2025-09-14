Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CSM București - Ferencvaros 31-28, în Liga Campionilor la handbal feminin. Prima victorie pentru „tigroaice” - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | CSM București – Ferencvaros 31-28, în Liga Campionilor la handbal feminin. Prima victorie pentru „tigroaice”

CSM București – Ferencvaros 31-28, în Liga Campionilor la handbal feminin. Prima victorie pentru „tigroaice”

Daniel Işvanca Publicat: 14 septembrie 2025, 18:35

Comentarii
CSM București – Ferencvaros 31-28, în Liga Campionilor la handbal feminin. Prima victorie pentru tigroaice”

CSM București - Ferencvaros, în Liga Campionilor / SPORT PICTURES

CSM București a disputat duminică al doilea meci din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României a primit vizita celor de la Ferencvaros și a reușit un succes dificil contra maghiarelor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Celelalte rezultate întregistrate în etapa a II-a sunt: Sola HK – Brest Bretagne Handball 24-26, Krim Ljubljana – HC Podravka 22-27 şi Odense Handbold – Ikast Handbold 35-28.

CSM București, primul succes în acest sezon de Liga Campionilor

CSM București a obținut prima victoria din actuala ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin. Gruparea antrenată de Adrian Vasile a învins Ferencvaros, la capătul unui duel foarte echilibrat între cele două formații.

După debutul de coșmar, când au pierdut dramatic cu cei de la Ikast, „tigroaicele” au luptat în fața propriilor suporteri și au demonstrat că merită din plin toate punctele.

Prima repriză a fost însă una modestă, maghiarele reușind să intre în avantaj la pauză, scor 14-12. În repriza a doua, jocul bucureștencelor a fost mult mai bun, rezultatul final fiind în favoarea acestora.

Reclamă
Reclamă

Principalele marcatoare ale partidei au fost Omoregie 8 goluri, Friis 6, Ostergaard 4, pentru CSM, respectiv Vogel 7, Dmitrieva 6, Klujber 6, pentru echipa ungară.

Clasamentul în grupa B din Liga Campionilor

1. Brest Bretagne 4 puncte

2. Podravka Vegeta 4 puncte

Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expiratUrsoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expirat
Reclamă

3. Odense 4 puncte

4. CSM București 2 puncte

5. Ikast 2 puncte

6. Ferencvaros 0 puncte

7. Sola 0 puncte

8. Ljubljana 0 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Observator
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Acesta a fost cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase! Fostul mare tenismen a suferit enorm și nu a uitat nici azi prin ce a trecut : ”Bătut cu bestialitate”
Fanatik.ro
Acesta a fost cel mai dureros moment din viața lui Ilie Năstase! Fostul mare tenismen a suferit enorm și nu a uitat nici azi prin ce a trecut : ”Bătut cu bestialitate”
20:04
VideoJurnal Antena Sport | Zi de sărbătoare la Miercurea Ciuc, înaintea meciului cu FCSB
20:00
Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana are nevoie de puncte „ca de aer”. Echipele de start
19:32
Adi Vasile jubilează după prima victorie a CSM-ului în Liga Campionilor: „E un castel care trebuie apărat”
19:30
VideoIanis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român
19:30
VIDEOBraga – Gil Vicente LIVE VIDEO (22:30).Estrela – Guimaraes 0-2. Ianis Stoica, ajutat de VAR
19:08
Răzvan Sava, pus la zid de presa din Italia, după gafa din Pisa – Udinese 0-1: “Inacceptabile”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic