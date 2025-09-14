CSM București - Ferencvaros 31-28, în Liga Campionilor la handbal feminin. Prima victorie pentru „tigroaice” - Antena Sport

CSM București a disputat duminică al doilea meci din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României a primit vizita celor de la Ferencvaros și a reușit un succes dificil contra maghiarelor.

Celelalte rezultate întregistrate în etapa a II-a sunt: Sola HK – Brest Bretagne Handball 24-26, Krim Ljubljana – HC Podravka 22-27 şi Odense Handbold – Ikast Handbold 35-28.

CSM București, primul succes în acest sezon de Liga Campionilor

CSM București a obținut prima victoria din actuala ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin. Gruparea antrenată de Adrian Vasile a învins Ferencvaros, la capătul unui duel foarte echilibrat între cele două formații.

După debutul de coșmar, când au pierdut dramatic cu cei de la Ikast, „tigroaicele” au luptat în fața propriilor suporteri și au demonstrat că merită din plin toate punctele.

Prima repriză a fost însă una modestă, maghiarele reușind să intre în avantaj la pauză, scor 14-12. În repriza a doua, jocul bucureștencelor a fost mult mai bun, rezultatul final fiind în favoarea acestora.