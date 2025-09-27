Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Revenire importantă la PSG, înainte de jocul cu Barcelona! Ce star al parizienilor s-a recuperat pentru meciul din UCL - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Revenire importantă la PSG, înainte de jocul cu Barcelona! Ce star al parizienilor s-a recuperat pentru meciul din UCL

Revenire importantă la PSG, înainte de jocul cu Barcelona! Ce star al parizienilor s-a recuperat pentru meciul din UCL

Daniel Işvanca Publicat: 27 septembrie 2025, 16:20

Comentarii
Revenire importantă la PSG, înainte de jocul cu Barcelona! Ce star al parizienilor s-a recuperat pentru meciul din UCL

Jucătorii celor de la PSG / Getty Images

Paris Saint Germain vrea să facă uitat eșecul suferit în fața rivalei Marseille, iar sâmbătă va primi vizita celor de la Auxerre. Luis Enrique a primit o veste excelentă, după ce a fost nevoit să joace fără mai mulți titulari în acest start de sezon, din cauza problemelor medicale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fără Ousmane Dembele, Marquinhos, Joao Neves sau Desire Doue, clubul de pe Parc des Princes l-a recuperat în cele din urmă pe francezul Bradley Barcola. Acesta va revenit pe gazon, după ce a avut probleme musculare.

Bradley Barcola revine pe gazon! Francezul, în lot pentru jocul cu Auxerre

Campioana Franței va primi sâmbătă seară vizita celor de la Auxerre, iar la câteva zile distanță va da piept cu Barcelona în grupa principală a UEFA Champions League.

Luis Enrique a primit o veste excelentă înainte de confruntarea cu fosta sa echipă, asta după ce Bradley Barcola s-a recuperat și a fost inclus în lotul pentru jocul de pe teren propriu.

Acesta a acuzat probleme musculare în acest start de sezon și nu a mai jucat de la disputa cu Atalanta, de acum zece zile. El va fi cel mai probabil titular sâmbătă pentru duelul cu Auxerre.

Reclamă
Reclamă

Barcelona, mari probleme de lot înainte de duelul cu PSG

Barcelona nu se bucură de aceleași vești bune pentru duelul de săptămâna viitoare. Joan Garcia s-a accidentat la antrenament și va lipsi cel puțin trei săptămâni de pe gazon, ratând chiar și convocarea la echipa națională de fotbal a Spaniei.

Mai mult decât atât, campioana Spaniei l-a pierdut și pe Raphinha, care va lipsi, de asemenea, tot undeva la aproximativ trei săptămâni. Barcelona va juca duminică împotriva celor de la Real Sociedad, după care va urma duelul cu câștigătoarea Ligii Campionilor.

După patru ani, investiţia de 127 milioane de lei făcută de statul român la Cluj a prins viaţăDupă patru ani, investiţia de 127 milioane de lei făcută de statul român la Cluj a prins viaţă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Observator
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul
Fanatik.ro
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a spus și motivul
18:50
Ruben Amorim, record negativ după ultima înfrângere a lui Manchester United
18:48
Petrolul – Rapid LIVE TEXT (20:30). Episodul 132 din “Primvs derby”, pe Ilie Oană. Echipele de start
18:40
LIVE SCOREAtletico Madrid – Real Madrid 4-2. Julian Alvarez a reușit „dubla”. Derby nebun în La Liga
18:10
Kylian Mbappe a marcat în derby-ul cu Atletico Madrid și a ajuns la cifre fabuloase. Formă de vis pentru starul lui Real Madrid
17:56
Adrian Mihalcea a răbufnit după UTA – Csikszereda 0-0: „Tot regulamentul este interpretabil”
17:37
Revenire uriașă la FCSB pentru meciul cu Oțelul. Elias Charalambous a făcut anunțul: „S-a întors, e bine”
Vezi toate știrile
1 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 2 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 3 Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” 4 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 5 Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! 6 Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Isenko salvează dramatic un punct pentru olteni
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!