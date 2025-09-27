Revenire importantă la PSG, înainte de jocul cu Barcelona! Ce star al parizienilor s-a recuperat pentru meciul din UCL - Antena Sport

Paris Saint Germain vrea să facă uitat eșecul suferit în fața rivalei Marseille, iar sâmbătă va primi vizita celor de la Auxerre. Luis Enrique a primit o veste excelentă, după ce a fost nevoit să joace fără mai mulți titulari în acest start de sezon, din cauza problemelor medicale.
Fără Ousmane Dembele, Marquinhos, Joao Neves sau Desire Doue, clubul de pe Parc des Princes l-a recuperat în cele din urmă pe francezul Bradley Barcola. Acesta va revenit pe gazon, după ce a avut probleme musculare.
Bradley Barcola revine pe gazon! Francezul, în lot pentru jocul cu Auxerre
Campioana Franței va primi sâmbătă seară vizita celor de la Auxerre, iar la câteva zile distanță va da piept cu Barcelona în grupa principală a UEFA Champions League.
Luis Enrique a primit o veste excelentă înainte de confruntarea cu fosta sa echipă, asta după ce Bradley Barcola s-a recuperat și a fost inclus în lotul pentru jocul de pe teren propriu.
Acesta a acuzat probleme musculare în acest start de sezon și nu a mai jucat de la disputa cu Atalanta, de acum zece zile. El va fi cel mai probabil titular sâmbătă pentru duelul cu Auxerre.
Barcelona, mari probleme de lot înainte de duelul cu PSG
Barcelona nu se bucură de aceleași vești bune pentru duelul de săptămâna viitoare. Joan Garcia s-a accidentat la antrenament și va lipsi cel puțin trei săptămâni de pe gazon, ratând chiar și convocarea la echipa națională de fotbal a Spaniei.
Mai mult decât atât, campioana Spaniei l-a pierdut și pe Raphinha, care va lipsi, de asemenea, tot undeva la aproximativ trei săptămâni. Barcelona va juca duminică împotriva celor de la Real Sociedad, după care va urma duelul cu câștigătoarea Ligii Campionilor.
- Barcelona a primit o dublă lovitură, înaintea meciului cu PSG din Champions League
- Cristi Chivu are un jucător în echipa primei etape de Champions League. Cum arată cel mai bun prim 11
- Barcelona a anunţat unde va juca meciul cu PSG! Varianta Camp Nou a picat
- Antrenorul lui Galatasaray, discurs à la Dan Nistor după 1-5 cu Frankfurt: “Am fi putut câştiga uşor”
- L-a învins, dar îl invidiază! Pep Guardiola, dat pe spate de Antonio Conte: “Eu nu sunt la fel de capabil”