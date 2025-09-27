Revenire importantă la PSG, înainte de jocul cu Barcelona! Ce star al parizienilor s-a recuperat pentru meciul din UCL - Antena Sport

Paris Saint Germain vrea să facă uitat eșecul suferit în fața rivalei Marseille, iar sâmbătă va primi vizita celor de la Auxerre. Luis Enrique a primit o veste excelentă, după ce a fost nevoit să joace fără mai mulți titulari în acest start de sezon, din cauza problemelor medicale.

Fără Ousmane Dembele, Marquinhos, Joao Neves sau Desire Doue, clubul de pe Parc des Princes l-a recuperat în cele din urmă pe francezul Bradley Barcola. Acesta va revenit pe gazon, după ce a avut probleme musculare.

Bradley Barcola revine pe gazon! Francezul, în lot pentru jocul cu Auxerre

Campioana Franței va primi sâmbătă seară vizita celor de la Auxerre, iar la câteva zile distanță va da piept cu Barcelona în grupa principală a UEFA Champions League.

Luis Enrique a primit o veste excelentă înainte de confruntarea cu fosta sa echipă, asta după ce Bradley Barcola s-a recuperat și a fost inclus în lotul pentru jocul de pe teren propriu.

Acesta a acuzat probleme musculare în acest start de sezon și nu a mai jucat de la disputa cu Atalanta, de acum zece zile. El va fi cel mai probabil titular sâmbătă pentru duelul cu Auxerre.