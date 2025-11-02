Buducnost - Gloria Bistrița 26-29, în Liga Campionilor. Revenire fantastică pentru fetele lui Carlos Viver - Antena Sport

Gloria Bistrița a făcut un nou pas important către calificarea în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Fetele pregătite de Carlos Viver s-au impus în deplasarea de la Buducnost și au bifat a patra victorie din acest sezon.

Deși gruparea din Muntenegru a avut avans de trei goluri la pauză, bistrițencele au reușit să revină incredibil în ultimele 10 minute și să întoarcă soarta partidei.

Gloria Bistrița, a patra victorie din Liga Campionilor

După ce în etapa precedentă a învins Esbjerg la diferență de trei goluri, Gloria Bistrița și-a continuat duminică parcursul solid din Liga Campionilor și a obținut a patra victorie din acest sezon.

Formația condusă de Carlos Viver a avut parte de o deplasare dificilă la Buducnost, care deși nu adunase niciun punct până la ora meciului, a fost un adversar redutabil.

Muntenegrencele au condus la pauză la trei goluri diferență, dar au fost întoarse pe final, când româncele au revenit incredibil și au câștigat această luptă.