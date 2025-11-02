Buducnost - Gloria Bistrița 26-29, în Liga Campionilor. Revenire fantastică pentru fetele lui Carlos Viver - Antena Sport

Închide meniul
Buducnost – Gloria Bistrița 26-29, în Liga Campionilor. Revenire fantastică pentru fetele lui Carlos Viver

Daniel Işvanca Publicat: 2 noiembrie 2025, 16:28

Carlos Viver / SPORT PICTURES

Gloria Bistrița a făcut un nou pas important către calificarea în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Fetele pregătite de Carlos Viver s-au impus în deplasarea de la Buducnost și au bifat a patra victorie din acest sezon.

Deși gruparea din Muntenegru a avut avans de trei goluri la pauză, bistrițencele au reușit să revină incredibil în ultimele 10 minute și să întoarcă soarta partidei.

Gloria Bistrița, a patra victorie din Liga Campionilor

După ce în etapa precedentă a învins Esbjerg la diferență de trei goluri, Gloria Bistrița și-a continuat duminică parcursul solid din Liga Campionilor și a obținut a patra victorie din acest sezon.

Formația condusă de Carlos Viver a avut parte de o deplasare dificilă la Buducnost, care deși nu adunase niciun punct până la ora meciului, a fost un adversar redutabil.

Muntenegrencele au condus la pauză la trei goluri diferență, dar au fost întoarse pe final, când româncele au revenit incredibil și au câștigat această luptă.

Cum arată Grupa A din Liga Campionilor

1. Gyor 12 puncte

2. Metz 10 puncte

3. Gloria Bistrița 8 puncte

4. Esbjerg 6 puncte

5. Storhamar 4 puncte

6. Borussia Dortmund 4 puncte

7. DVSC Schaeffler 2 puncte

8. Buducnost 0 puncte

