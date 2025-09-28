Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gloria Bistrița - Metz 24-31. Prima înfrângere în Liga Campionilor pentru românce - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Gloria Bistrița – Metz 24-31. Prima înfrângere în Liga Campionilor pentru românce

Gloria Bistrița – Metz 24-31. Prima înfrângere în Liga Campionilor pentru românce

Daniel Işvanca Publicat: 28 septembrie 2025, 18:31

Comentarii
Gloria Bistrița – Metz 24-31. Prima înfrângere în Liga Campionilor pentru românce

Jucătoarele celor de la Gloria Bistrița / Sport Pictures

Gloria Bistrița a suferit duminică primul eșec din actuala ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. Formația antrenată de Carlos Viver a fost învinsă pe teren propriu de franțuzoaicele de la Metz, scor 24-31.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După succesul dramatic obținut în runda precedentă, bistrițencele nu au mai avut forța pentru a învinge gruparea din Hexagon, mai ales că startul de meci nu a fost deloc unul reușit.

Gloria Bistrița, înfrângere pe teren propriu în Liga Campionilor

Gloria Bistrița a pierdut primul meci din acest sezon de Liga Campionilor la handbal feminin. Gruparea pregătită de Carlos Viver a fost învinsă pe teren propriu de către Metz, echipă care a ajuns la trei victorii în această grupă.

Startul de meci nu a fost deloc unul reușit pentru bistrițence. Acestea erau conduse la diferență de cinci goluri după doar câteva minute, iar primul gol a venit abia în minutul 7.

Cu un avantaj de trei goluri la pauză, formația din Hexagon și-a continuat evoluția bună și în repriza secundă. În cele din urmă, victoria a fost a oaspeților, care s-au impus la diferență de 7 goluri.

Reclamă
Reclamă

Cum arată Grupa A din Liga Campionilor

1. Gyor 6 puncte

2. Metz 6 puncte

3. Gloria Bistrița 4 puncte

Job de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casăJob de vis pentru un cuplu. Salariul este de 80.000 de lire sterline la care se adaugă şi o casă
Reclamă

4. Esbjerg 2 puncte

5. Storhamar 2 puncte

6. DVSC Schaeffler 2 puncte

7. Borussia Dortmund 0 puncte

8. Buducnost 0 puncte

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un bărbat din Timișoara i-a atacat pe polițiști cu făcălețul. Au intervenit 7 echipaje
Observator
Un bărbat din Timișoara i-a atacat pe polițiști cu făcălețul. Au intervenit 7 echipaje
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
Fanatik.ro
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase. Tranzacția de milioane de euro încheiată de afacerist
19:25
Farul – Unirea Slobozia 1-1. Constănțenii au ratat penalty în prelungiri
19:19
FCSB, șase schimbări în primul 11 pentru meciul cu Oțelul. Gigi Becali s-a ținut de cuvânt
19:01
FCSB – Oţelul, 20:30, LIVE TEXT. Campioana, într-o situaţie disperată în Liga 1. Echipele de start
19:00
Ionuţ Radu a apărat un penalty în Elche – Celta Vigo! Jurnaliştii de la Marca, şocaţi: “Nu mai înţeleg fotbalul”
18:56
A revenit pe gazon după 9 luni! Veste bună pentru Mirel Rădoi
18:46
Denisa Golgotă, medalie de aur la Cupa Mondială. Rezultat remarcabil pentru gimnasta româncă
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”