Gloria Bistrița - Metz 24-31. Prima înfrângere în Liga Campionilor pentru românce - Antena Sport

Gloria Bistrița a suferit duminică primul eșec din actuala ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. Formația antrenată de Carlos Viver a fost învinsă pe teren propriu de franțuzoaicele de la Metz, scor 24-31.

După succesul dramatic obținut în runda precedentă, bistrițencele nu au mai avut forța pentru a învinge gruparea din Hexagon, mai ales că startul de meci nu a fost deloc unul reușit.

Gloria Bistrița, înfrângere pe teren propriu în Liga Campionilor

Gloria Bistrița a pierdut primul meci din acest sezon de Liga Campionilor la handbal feminin. Gruparea pregătită de Carlos Viver a fost învinsă pe teren propriu de către Metz, echipă care a ajuns la trei victorii în această grupă.

Startul de meci nu a fost deloc unul reușit pentru bistrițence. Acestea erau conduse la diferență de cinci goluri după doar câteva minute, iar primul gol a venit abia în minutul 7.

Cu un avantaj de trei goluri la pauză, formația din Hexagon și-a continuat evoluția bună și în repriza secundă. În cele din urmă, victoria a fost a oaspeților, care s-au impus la diferență de 7 goluri.