Gloria Bistrița - Metz 24-31. Prima înfrângere în Liga Campionilor pentru românce - Antena Sport

Gloria Bistrița a suferit duminică primul eșec din actuala ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. Formația antrenată de Carlos Viver a fost învinsă pe teren propriu de franțuzoaicele de la Metz, scor 24-31.
După succesul dramatic obținut în runda precedentă, bistrițencele nu au mai avut forța pentru a învinge gruparea din Hexagon, mai ales că startul de meci nu a fost deloc unul reușit.
Gloria Bistrița, înfrângere pe teren propriu în Liga Campionilor
Gloria Bistrița a pierdut primul meci din acest sezon de Liga Campionilor la handbal feminin. Gruparea pregătită de Carlos Viver a fost învinsă pe teren propriu de către Metz, echipă care a ajuns la trei victorii în această grupă.
Startul de meci nu a fost deloc unul reușit pentru bistrițence. Acestea erau conduse la diferență de cinci goluri după doar câteva minute, iar primul gol a venit abia în minutul 7.
Cu un avantaj de trei goluri la pauză, formația din Hexagon și-a continuat evoluția bună și în repriza secundă. În cele din urmă, victoria a fost a oaspeților, care s-au impus la diferență de 7 goluri.
Cum arată Grupa A din Liga Campionilor
1. Gyor 6 puncte
2. Metz 6 puncte
3. Gloria Bistrița 4 puncte
4. Esbjerg 2 puncte
5. Storhamar 2 puncte
6. DVSC Schaeffler 2 puncte
7. Borussia Dortmund 0 puncte
8. Buducnost 0 puncte
- Brest – CSM București 34-31. „Tigroaicele” suferă a doua înfrângere în Liga Campionilor
- Lotul lărgit al naționalei de handbal feminin pentru Campionatul Mondial
- Preşedintele Federaţiei de Handbal le-a cerut o întâlnire de urgenţă lui Pera şi Burcea, care au demisionat!
- Răsturnare de situaţie în cazul lui Florentin Pera? Anunţul preşedintelui Constantin Din: “Nu e nimic bătut în cuie”
- Florentin Pera și-a dat demisia din funcția de selcționer. România, fără principal cu două luni înainte de Mondial