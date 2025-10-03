Cristi Manea și-a trasat un obiectiv personal: „Orice jucător îşi doreşte” - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Manea și-a trasat un obiectiv personal: „Orice jucător îşi doreşte"

Cristi Manea și-a trasat un obiectiv personal: „Orice jucător îşi doreşte”

Daniel Işvanca Publicat: 3 octombrie 2025, 18:39

Cristi Manea / SPORT PICTURES

Rapid București va primi sâmbătă vizita celor de la Farul Constanța, în etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Disputa va avea loc pe stadionul Giulești, iar echipa lui Costel Gâlcă speră să continue forma bună din acest sezon.

Cristi Manea a vorbit la conferința de presă premergătoare acestei partide. Fundașul alb-vișiniu și-a trasat un obiectiv personal important pentru lunile ce urmează.

Cristi Manea vrea din nou la naționala României

A trecut ceva timp de la ultima convocare primită de Cristi Manea la naționala României, însă fundașul celor de la Rapid vrea să facă tot posibilul pentru a-l convinge pe Mircea Lucescu că își merită revenirea sub tricolor.

Acesta a transmis la începutul sezonului că ar vrea să plece de la Rapid undeva la o echipă unde să prindă mai multe minute, dar între timp acesta s-a răzgândit și a rămas sub comanda lui Costel Gâlcă. El a explicat la conferința de presă că visul său este să fie în lotul României, în cazul unei calificări la Campionatul Mondial de anul viitor.

„Eu îmi doresc să fiu sănătos şi să am evoluţii cât mai bune aici la Rapid, pentru că aşa sunt şanse destul de mari să ajung şi eu la echipa naţională.

Orice jucător îşi doreşte să ajungă la un turneu final, mai ales că eu am ratat Campionatul European. Am fost doar la tineret cu U21. Şi acum când mă gândesc am fiori pentru că a fost prea frumos.

Sperăm să mergem la Mondial, mai ales după parcursul la EURO 2024 și faptul că e în America, acolo unde, acum mulți ani, s-a făcut o performanță uriașă”, a declarat Cristi Manea la conferința de presă. 

