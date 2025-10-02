Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: "Nu au ce căuta" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că va face mai multe transferuri la FCSB în următorul mercato, cel de iarnă.

Patronul FCSB-ului a precizat că vor urma şi mai multe plecări. David Kiki şi Malcom Edjouma nu vor mai continua din iarnă la FCSB.

“Nu poți să joci cu Kiki. Aștept să vină iarna să scap de el și nu avem pe altul. Nu putea Radunovic, la toți le era frică să îl bage pe Kiki. Asta e. Vine iarna, scăpăm de el, îi dăm banii omului. Asta este.

Eu am mare încredere în echipa asta. O să mergem în primvară. Nu știu de ce. Argumente nu vă pot da. Este doar un sentiment al stăpânului. O să o întăresc la iarnă. Abia aștept. Vai de capul meu… Cum să stea Kiki în echipă? Cum să stea unul căruia nu îi spun numele. Sunt vreo 2-3 jucători care nu au ce căuta. Nu spun! (n.r.: Edjouma?) Edjouma termină contractul”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro după FCSB – Young Boys 0-2.

Reclamă

Elveţienii nu au stat mult în expectativă pe Arena Naţională şi Târnovanu a fost nevoit să respingă la şutul lui Monteiro, din minutul 3. În contrapartidă a venit lovitura de cap a lui Mihai Popescu, care a trecut puţin pe lângă poartă. Monteiro a deschis scorul, în minutul 11, cu un şut din careu, iar bucureştenii au mai primit o lovitură. Accidentat înaintea înscrierii golului, Edjouma a fost înlocuit încă din minutul 15. Târnovanu a mai intervenit odată la şutul lui Gigovic, din minutul 20, în timp ce încercările timide ale roş-albaştrilor nu au avut sorţi de izbândă. Monteiro a reuşit dubla, cu primele sale goluri stagionale, în minutul 36, şi la pauză Young Boys conducea cu 2-0. Charalambous a efectuat trei schimbări la pauză şi bucureştenii au fost mai incisivi în prima parte a reprizei secunde. Tănase a trimis puţin peste poartă în minutul 47, Bedia a şutat la colţul scurt în minutul 54, însă Târnovanu a intervenit, iar în minutul 64 Politic a fost aproape de gol la o gafă a portarului Keller, care însă a prins la timp mingea ce se ducea spre gol. Politic a mai încercat odată un şut, în minutul 74, dar Keller nu a putut fi învins. Atacurile gazdelor nu au fost periculoase, elveţienii s-au apărat fără probleme şi FCSB – Young Boys s-a terminat 0-2. Bucureştenii pierd primul meci în grupa Ligii Europa şi rămân cu trei puncte în clasament. Viitorul adversar al FCSB va fi Bologna, pe care o va înfrunta la Bucureşti.

