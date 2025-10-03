Lovitură pentru Barcelona! Lamine Yamal, din nou indisponibil. Cât va lipsi starul catalanilor - Antena Sport

Hansi Flick nu are liniște la Barcelona în acest start de sezon și a primit o nouă veste proastă, la doar câteva zile după eșecul dramatic suferit în fața celor de la Paris Saint Germain, în UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lamine Yamal resimte în continuare dureri și presa din Spania scrie că acesta va absenta din nou de pe gazon, ba mai mult, va rata și convocarea la echipa națională de fotbal a Spaniei.

Lamine Yamal, incert în continuare la Barcelona

Revenit pe gazon la partida cu Real Sociedad, după o accidentare ușoară, Lamine Yamal va absenta din nou de pe gazon. Starul campioanei Spaniei resimte în continuare dureri în zona inghinală, iar Mundo Deportivo anunță că va putea lipsi până la trei săptămâni.

Cu două goluri și patru pase decisive în acest sezon de La Liga, Yamal ar putea ratat inclusiv convocarea la echipa națională de fotbal a Spaniei. Campioana europeană joacă pe 11 octombrie contra Georgiei, iar peste trei zile primește vizita Bulgariei. Ambele partide sunt din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Mai mult ca sigur, Lamine nu va fi pe teren și nici în lot la disputa cu Sevilla, din etapa a opta a campionatului. Din fericire, Hansi Flick are suficienți jucători de atac în lot pentru a putea găsi soluții în ceea ce privește înlocuirea temporară a puștiului de 18 ani.