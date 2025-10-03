Veste cruntă pentru Mircea Lucescu! Denis Drăguș ratează meciul cu Austria: „Marijana nu poate să intervină” - Antena Sport

Probleme mari pentru selecționerul Mircea Lucescu, înaintea dublei cu Moldova și Austria. Accidentarea lui Denis Drăguș este destul de gravă, iar acesta nu va putea fi pe teren la disputa din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Marius Șumudică a venit cu dezvăluiri noi legate de problema medicală cu care se confruntă atacantul împrumutat în prezent la Eyupspor și i-a oferit o veste teribilă lui ”Il Luce”.

Cât va lipsi Denis Drăguș de pe teren. Anunțul lui Marius Șumudică

Mircea Lucescu are tot mai multe probleme de lot, înainte de meciul capital contra Austriei, din preliminariile pentru Campionatul Mondial dn 2026. După ce l-a pierdut pe Nicolae Stanciu, selecționerul nu se va putea baza nici pe Denis Drăguș.

Marius Șumudică a explicat că problema medicală a internaționalului român este destul de serioasă și că acesta va lipsi minim patru săptămâni de pe gazon.

„Stă între 4 și 6 săptămâni. Este afectat și tendonul, Marijana nu poate să intervină. Lucrează la recuperare. Eu, după cum îl știu, cred că se poate antrena după 4 săptămâni. Are o ruptură musculară unde este cuprins și tendonul.