Fotbalistul de la FCSB care l-a impresionat pe antrenorul de la Young Boys: „Talentat” - Antena Sport

FCSB va primi joi vizita elvețienilor de la Young Boys Berna, în etapa a doua a grupei principale de UEFA Europa League. Campioana României are trei puncte după debutul excelent reușit pe terenul celor de la Go Ahead Eagles.
Antrenorul formației oaspete a prefațat disputa cu gruparea roș-albastră și a evidențiat trei jucători ai echipei antrenate de Elias Charalambous.
Octavian Popescu, fotbalistul remarcat de antrenorul lui Young Boys
După succesul la limită obținut în Olanda, contra celor de la Go Ahead Eagles, FCSB va juca pe Arena Națională joi în compania celor de la Young Boys Berna, în etapa doua din UEFA Europa League.
Giorgio Contini, antrenorul formației elvețiene, a vorbit despre duelul contra campioanei României și a explicat ce fotbaliști din tabăra roș-albaștrilor a remarcat. În mod surprinzător, acesta a vorbit despre Octavian Popescu, jucător care a evoluat doar 12 minute în ultimele cinci meciuri.
„Planul este să încercăm să câștigăm meciul. Avem în față o echipă experimentată cu jucători buni. Mi-ar fi plăcut să îi urmăresc mai mult, dar i-am studiat. Cu siguranță vom încerca să ne bucurăm de meci.
Tavi Popescu m-a impresionat, e un jucător foarte bun, talentat. Florin Tănase, dar și căpitanul Darius Olaru se vede că au experiență, că pot decide un meci. Ne propunem să conducem noi meciul, noi să dăm ritmul partidei”, a declarat antrenorul celor de la Young Boys, potrivit digisport.ro.
- Andrei Cristea, verdict înainte de FCSB – Young Boys! Ce a spus despre derby-ul cu Universitatea Craiova
- Românul de la Young Boys o vede favorită pe FCSB şi recunoaşte: “Mi-e ciudă când văd Pafos sau Almaty în Champions League”
- Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea”
- Elias Charalambous a primit vestea, înaintea meciului cu Young Boys: „Va fi out 3-4 săptămâni”
- Englezii au analizat FCSB – Young Boys şi au prezis scorul final: “Criza lor ar putea continua”