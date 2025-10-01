Fotbalistul de la FCSB care l-a impresionat pe antrenorul de la Young Boys: „Talentat” - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 1 octombrie 2025, 18:57

Jucătorii celor de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB va primi joi vizita elvețienilor de la Young Boys Berna, în etapa a doua a grupei principale de UEFA Europa League. Campioana României are trei puncte după debutul excelent reușit pe terenul celor de la Go Ahead Eagles.

Antrenorul formației oaspete a prefațat disputa cu gruparea roș-albastră și a evidențiat trei jucători ai echipei antrenate de Elias Charalambous.

Octavian Popescu, fotbalistul remarcat de antrenorul lui Young Boys

După succesul la limită obținut în Olanda, contra celor de la Go Ahead Eagles, FCSB va juca pe Arena Națională joi în compania celor de la Young Boys Berna, în etapa doua din UEFA Europa League.

Giorgio Contini, antrenorul formației elvețiene, a vorbit despre duelul contra campioanei României și a explicat ce fotbaliști din tabăra roș-albaștrilor a remarcat. În mod surprinzător, acesta a vorbit despre Octavian Popescu, jucător care a evoluat doar 12 minute în ultimele cinci meciuri.

„Planul este să încercăm să câștigăm meciul. Avem în față o echipă experimentată cu jucători buni. Mi-ar fi plăcut să îi urmăresc mai mult, dar i-am studiat. Cu siguranță vom încerca să ne bucurăm de meci.

Tavi Popescu m-a impresionat, e un jucător foarte bun, talentat. Florin Tănase, dar și căpitanul Darius Olaru se vede că au experiență, că pot decide un meci. Ne propunem să conducem noi meciul, noi să dăm ritmul partidei”, a declarat antrenorul celor de la Young Boys, potrivit digisport.ro.

1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 3 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 4 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 5 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 6 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul”
