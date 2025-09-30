Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow

Publicat: 30 septembrie 2025, 18:31

Mirel Rădoi, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Mirel Rădoi a primit o veste foarte bună înaintea meciului dintre Rakow şi Universitatea Craiova, din prima etapă a fazei principale din Conference League. Formaţia din Oltenia nu s-a putut baza pe Oleksandr Romanchuk la meciul cu Dinamo, încheiat la egalitate, scor 2-2.

Fundaşul ucrainean, care a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai oltenilor în acest început de sezon, s-a accidentat în timpul meciului cu Oţelul, singura înfrângere suferită până acum de Universitatea Craiova în Liga 1.

Oleksandr Romanchuk revine în lotul Universităţii Craiova

Potrivit fanatik.ro, Oleksandr Romanchuk este pregătit să revină şi va fi în lotul Universităţii Craiova care va face deplasarea în Polonia pentru meciul cu Rakow.

Rămâne însă un semn de întrebare pentru Mirel Rădoi. Antrenorul Universităţii Craiova nu ştie în acest moment dacă se va putea baza pe serviciile fundaşului ucrainean încă din primul minut.

Oleksandr Romanchuk a ajuns la Universitatea Craiova vara aceasta. Oltenii au plătit 750.000 de euro pentru transferul acestuia de la Kryvbas. În acest sezon, el a evoluat în 13 meciuri în toate competiţiile. Ucraineanul a marcat 3 goluri şi a oferit 2 pase de gol.

  • 1,2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Oleksandr Romanchuk, potrivit transfermarkt.com
