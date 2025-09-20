România - Franța 24-30. Naționala lui Florentin Pera pierde și al doilea meci de pregătire contra campioanei mondiale - Antena Sport

Închide meniul
România – Franța 24-30. Naționala lui Florentin Pera pierde și al doilea meci de pregătire contra campioanei mondiale

Daniel Işvanca Publicat: 20 septembrie 2025, 16:42

România – Franța 24-30. Naționala lui Florentin Pera pierde și al doilea meci de pregătire contra campioanei mondiale

Naționala de handbal feminin a României / SPORT PICTURES

Echipa națională de handbal feminin a României a pierdut sâmbătă și cel de-al doilea meci de pregătire contra campioanei mondiale Franța, într-un joc disputat în sala de la Oradea.

Tricolorele nu au avut nici de această dată vreo șansă în fața mult mai organizatei selecționate din Hexagon, care a controlat și această partidă de pregătire.

România, învinsă și în al doilea meci de pregătire contra Franței

După eșecul suferit acum câteva zile la o diferență de cinci goluri, naționala pregătită de Florentin Pera a pierdut și cel de-al doilea amical contra selecționatei Franței.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Stoica 6 goluri, Bazaliu 3, Popa 3, Mihai 2, Ostase 2, Dumitraşcu 2, Lixăndroiu 2, pentru România, respectiv Dury 6, Toublanc 5, Grandveau 4, Bouktit 4, pentru Franţa, anunță news.ro.

Cele două confruntări au făcut parte parte din programul de pregătire al echipelor pentru participarea la Campionatul Mondial, programat între 28 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Ce urmează pentru naționala de handbal a României

Următorul stagiu al naţionalei va avea loc la Craiova, începând din 10 octombrie, pentru primele meciuri din EHF Euro Cup, cu Norvegia (Larvik, 15 octombrie) şi cu Polonia (Craiova, 19 octombrie).

Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

