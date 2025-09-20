România - Franța 24-30. Naționala lui Florentin Pera pierde și al doilea meci de pregătire contra campioanei mondiale - Antena Sport

Echipa națională de handbal feminin a României a pierdut sâmbătă și cel de-al doilea meci de pregătire contra campioanei mondiale Franța, într-un joc disputat în sala de la Oradea.

Tricolorele nu au avut nici de această dată vreo șansă în fața mult mai organizatei selecționate din Hexagon, care a controlat și această partidă de pregătire.

România, învinsă și în al doilea meci de pregătire contra Franței

După eșecul suferit acum câteva zile la o diferență de cinci goluri, naționala pregătită de Florentin Pera a pierdut și cel de-al doilea amical contra selecționatei Franței.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Stoica 6 goluri, Bazaliu 3, Popa 3, Mihai 2, Ostase 2, Dumitraşcu 2, Lixăndroiu 2, pentru România, respectiv Dury 6, Toublanc 5, Grandveau 4, Bouktit 4, pentru Franţa, anunță news.ro.

Cele două confruntări au făcut parte parte din programul de pregătire al echipelor pentru participarea la Campionatul Mondial, programat între 28 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).