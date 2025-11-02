Standing ovation pentru Cristina Neagu! Moment superb în timpul meciului CSM Bucureşti - Odense - Antena Sport

Cristina Neagu a fost prezentă la meciul dintre CSM Bucureşti şi Odense, din Liga Campionilor la handbal feminin. Cea mai bună marcatoarea din istoria competiţiei a urmărit din tribunele sălii Dinamo înfrângerea fostei sale echipe. Odense s-a impus cu 36-30.

Cristina Neagu şi-a încheiat cariera la finalul sezonului trecut, în Sala Polivalentă din Bucureşti, fiind alături de mai multe nume mari alături de care a jucat în cariera sa.

Standing ovation pentru Cristina Neagu, în timpul meciului CSM Bucureşti – Odense

Cu un sfert de oră înainte de finalul meciului, Adi Vasile, antrenorul celor de la CSM Bucureşti, a cerut un timeout, la scorul de 25-22 pentru Odense.

Acesta a fost prilejul perfect pentru crainicul arenei din Ştefan cel Mare de a o prezenta pe Cristina Neagu spectactorilor, care s-au ridicat în picioare pentru a o aplauda pe cea mai mare handbalistă a României.

Din nefericire, acest lucru nu le-a ajutat pe jucătoarele lui Adi Vasile, care nu au reuşit să revină, Odense câştigând partida cu