Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Irina Deleanu, după ce Amalia Lică a cucerit o medalie istorică la Mondial: "E un vis împlinit, nesperat" - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Irina Deleanu, după ce Amalia Lică a cucerit o medalie istorică la Mondial: “E un vis împlinit, nesperat”
EXCLUSIV

Irina Deleanu, după ce Amalia Lică a cucerit o medalie istorică la Mondial: “E un vis împlinit, nesperat”

Publicat: 25 august 2025, 16:46

Comentarii
Irina Deleanu, după ce Amalia Lică a cucerit o medalie istorică la Mondial: E un vis împlinit, nesperat

Irina Deleanu / AntenaSport

Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, a reacţionat, în exclusivitate pentru AntenaSport, după medalia istorică, de argint, cucerită de Amalia Lică la Campionatul Mondial de Gimnastică Ritmică de la Rio.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Irina Deleanu a mărturisit că nici nu îndrăznea să viseze la această performanţă. Este prima medalie cucerită de o româncă la această disciplină, după cea din 1992, cucerită chiar de preşedinta de acum a Federaţiei, Irina Deleanu. Irina Deleanu a luat bronzul la coardă în 1992, la Campionatul Mondial de la Bruxelles.

Irina Deleanu: “Ne era teamă să ne gândim la un asemenea rezultat”

E un vis împlinit, dar e şi un vis nesperat. Ne era teamă să ne gândim la un asemenea rezultat.

Vicecampioană mondială la seniori sună, aşa, extraordinar de bine pentru noi, Federaţia Română de Gimnastică Ritmică.

Este un rezultat istoric, o premieră pentru noi, iar Amalia ne-a împlinit acest vis.

Reclamă
Reclamă

A fost un an extraordinar de greu pentru noi, nu am avut ore suficiente la sală, ne-am chinuit foarte mult şi acest rezultat încununează eforturile noastre, sacrificiile şi suferinţele pe care le-am îndurat.

“Obiectivul următor este calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles”

Este o surpriză. Amalia e pe un norişor, doarme cu medalia la gât, nici ei nu-i vine să creadă. Plutim pe un norişor.

Această medalie este extrem de importantă. Statul român investeşte şi aşteaptă rezultate. Rezultatele iată că au venit şi sperăm, mai departe, să avem susţinerea COSR şi ANS în aşa fel încât să ne desfăşurăm activitatea. Obiectivul următor este calificarea la Los Angeles.

Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mareUltimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
Reclamă

(n.r: Nu mai e un vis o medalie la Jocuri sau o finală?) Toată lumea vorbeşte de acest lucru, dar nu îndrăznim să visăm chiar acolo. Este un drum lung şi greu, dar sigur că noi nu ne dăm în lături de la muncă şi de la sacrificii şi vom parcurge acest drum. Trebuie să facem totul până la sfârşit, până în ultimul moment.

Amalia este un suflet pur şi curat, are o inimă mare. E o gimnastă inteligentă, care ştie să îşi regleze potenţialul, valorile şi forţele în competiţie în aşa fel încât să iasă un rezultat bun. Nici nu se aruncă, dar nici nu stă în zona de confort. Este foarte important să aibă acest reglaj fin”, a declarat Irina Deleanu, în exclusivitate pentru AntenaSport.

 

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Observator
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
17:49
“Înfrângere şocantă” Ce au scris scoţienii după FCSB – Argeş 0-2, înaintea returului decisiv cu Aberdeen!
17:44
Gabi Balint a făcut-o praf pe FCSB după 0-2 cu FC Argeș! Ce a spus despre Pintilii și Charalambous
17:18
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 august
17:17
Basarab Panduru, sfat important pentru Neluțu Varga după plecarea lui Dan Petrescu: “Aș face tot posibilul!”
17:10
EXCLUSIVAmalia Lică a spus care e noul ei obiectiv după ce a cucerit o medalie istorică, de argint, la Mondial!
16:55
Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul
Vezi toate știrile
1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 5 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”