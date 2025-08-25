Irina Deleanu, după ce Amalia Lică a cucerit o medalie istorică la Mondial: "E un vis împlinit, nesperat" - Antena Sport

Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, a reacţionat, în exclusivitate pentru AntenaSport, după medalia istorică, de argint, cucerită de Amalia Lică la Campionatul Mondial de Gimnastică Ritmică de la Rio.
Irina Deleanu a mărturisit că nici nu îndrăznea să viseze la această performanţă. Este prima medalie cucerită de o româncă la această disciplină, după cea din 1992, cucerită chiar de preşedinta de acum a Federaţiei, Irina Deleanu. Irina Deleanu a luat bronzul la coardă în 1992, la Campionatul Mondial de la Bruxelles.
Irina Deleanu: “Ne era teamă să ne gândim la un asemenea rezultat”
“E un vis împlinit, dar e şi un vis nesperat. Ne era teamă să ne gândim la un asemenea rezultat.
Vicecampioană mondială la seniori sună, aşa, extraordinar de bine pentru noi, Federaţia Română de Gimnastică Ritmică.
Este un rezultat istoric, o premieră pentru noi, iar Amalia ne-a împlinit acest vis.
A fost un an extraordinar de greu pentru noi, nu am avut ore suficiente la sală, ne-am chinuit foarte mult şi acest rezultat încununează eforturile noastre, sacrificiile şi suferinţele pe care le-am îndurat.
“Obiectivul următor este calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles”
Este o surpriză. Amalia e pe un norişor, doarme cu medalia la gât, nici ei nu-i vine să creadă. Plutim pe un norişor.
Această medalie este extrem de importantă. Statul român investeşte şi aşteaptă rezultate. Rezultatele iată că au venit şi sperăm, mai departe, să avem susţinerea COSR şi ANS în aşa fel încât să ne desfăşurăm activitatea. Obiectivul următor este calificarea la Los Angeles.