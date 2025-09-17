România - Qatar 1-3. Tricolorii au încheiat Mondialul fără victorie - Antena Sport

Închide meniul
România - Qatar 1-3. Tricolorii au încheiat Mondialul fără victorie

România – Qatar 1-3. Tricolorii au încheiat Mondialul fără victorie

România – Qatar 1-3. Tricolorii au încheiat Mondialul fără victorie

Publicat: 17 septembrie 2025, 9:50

România – Qatar 1-3. Tricolorii au încheiat Mondialul fără victorie

România - Qatar 1-3

Naţionala României a fost învinsă, miercuri, de reprezentativa Qatarului, în grupa B a Campionatului Mondial, astfel că încheie competiţia cu trei înfrângeri.

Qatarul s-a impus cu scorul de 3-1 (20-25, 25-23, 25-20, 25-22).

România – Qatar 1-3

România a început excelent partida. A câştigat primul set, de o manieră categorică, iar apoi, în setul doi, a fost din nou în control, multă vreme. Tricolorii nu au reuşit însă să gestioneze finalul de set, de la 22-20, iar Qatar a egalat. Din acel moment jocul României nu a mai fost acelaşi şi a greşit mult. A mai fost o tresărire de orgolii în setul 4, când echipa a revenit de la minus 5 la minus 1, dar atât. Asiaticii au încheiat setul la 22.

“Aici se termină aventura noastră la Mondiale. Speram la mai mult, e clar că puteam mai mult, dar atât am reuşit! Băieţii noştri merită toată aprecierea pentru că după 43 de ani ne-au adus din nou la un Campionat Mondial. Trebuie să învăţăm din aceste înfrângeri şi, pe viitor, să şi reuşim mai mult! HAI, ROMÂNIA!”, notează FR Volei pe pagina oficială de Facebook.

În primele două meciuri din grupă, echipa României a fost învinsă de Polonia (3-0) şi de Ţările de Jos (3-0).

Sportivii tricolori au încheiat astfel pe ultimul loc grupa B a competiţiei mondiale la care România s-a calificat după 43 de ani.

Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe anAfacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
