Tragedie în Austria! Patinatoarea Julia Marie Gaiser a murit la 24 de ani - Antena Sport

Tragedie în Austria! Patinatoarea Julia Marie Gaiser a murit la 24 de ani

Tragedie în Austria! Patinatoarea Julia Marie Gaiser a murit la 24 de ani

Tragedie în Austria! Patinatoarea Julia Marie Gaiser a murit la 24 de ani

Daniel Işvanca Publicat: 13 septembrie 2025, 17:00

Tragedie în Austria! Patinatoarea Julia Marie Gaiser a murit la 24 de ani

Julia Marie Gaiser (foto Facebook / Young Goose Academy)

Tragedie petrecută sâmbătă la Salzburg, acolo unde patinatoarea Julia Marie Gaiser și-a găsit sfârșitul la vârsta de doar 24 de ani. Aceasta mergea pe bicicletă în momentul în care a fost acroșată de un camion.

Din primele informații publicate de unionesarda.it, Julia circula pe un drum foarte aglomerat pe bicicletă, iar un camion care făcea un viraj la dreapta a accidentat-o mortal.

A murit Julia Marie Gaiser! Sportiva avea doar 24 de ani

Tragedie în lumea sportului, după ce patinatoarea Julia Marie Gaiser a decedat la vârsta de 24 de ani. Presa din Italia a făcut anunțul devastator cu privire la moartea sportivei.

Sursa citată menționează că aceasta era pe bicicletă pe o șosea intens circulată din Salzburg, Austria, iar un camion a acroșat-o în momentul în care încerca să facă un viraj la dreapta.

Impactul a fost unul mortal, iar în ciuda eforturilor făcute de medici pentru a o resuscita, nu s-a mai putut face nimic. Ea se afla în Austria acolo unde își continua studiile, relatează italienii.

„Transmit sincere condoleanțe familiei Gaiser. Aceasta este o mare pierdere, mai ales pentru lumea sportului”, a spus Primarul Andreas Jungmann, citat de Corriere dell’Alto Adige.

