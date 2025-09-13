Tragedie în Austria! Patinatoarea Julia Marie Gaiser a murit la 24 de ani - Antena Sport

Tragedie petrecută sâmbătă la Salzburg, acolo unde patinatoarea Julia Marie Gaiser și-a găsit sfârșitul la vârsta de doar 24 de ani. Aceasta mergea pe bicicletă în momentul în care a fost acroșată de un camion.
Din primele informații publicate de unionesarda.it, Julia circula pe un drum foarte aglomerat pe bicicletă, iar un camion care făcea un viraj la dreapta a accidentat-o mortal.
Sursa citată menționează că aceasta era pe bicicletă pe o șosea intens circulată din Salzburg, Austria, iar un camion a acroșat-o în momentul în care încerca să facă un viraj la dreapta.
Impactul a fost unul mortal, iar în ciuda eforturilor făcute de medici pentru a o resuscita, nu s-a mai putut face nimic. Ea se afla în Austria acolo unde își continua studiile, relatează italienii.
„Transmit sincere condoleanțe familiei Gaiser. Aceasta este o mare pierdere, mai ales pentru lumea sportului”, a spus Primarul Andreas Jungmann, citat de Corriere dell’Alto Adige.
La pattinatrice italiana Julia Marie Gaiser travolta e uccisa da un camion a Salisburgo: aveva 23 anni https://t.co/iKkJzxeUmi
— Fanpage.it (@fanpage) September 13, 2025
