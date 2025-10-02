Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Trofeul Poiana Brașov, finala sezonului 2025 la viteză în coastă, are record de piloți la start - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Trofeul Poiana Brașov, finala sezonului 2025 la viteză în coastă, are record de piloți la start

Trofeul Poiana Brașov, finala sezonului 2025 la viteză în coastă, are record de piloți la start

Publicat: 2 octombrie 2025, 16:36

Comentarii
Trofeul Poiana Brașov, finala sezonului 2025 la viteză în coastă, are record de piloți la start

Ultima etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă, Trofeul Poiana Brașov, care decide numele campionilor din 2025, va aduce la start peste 100 de piloți, un record absolut pentru actuala stagiune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Competiția, organizată de AMC Racing, clubul fondat de Mihai Leu și condus acum de soția sa, Anna Leu, va avea loc sâmbătă și duminică pe Drumul Poienii, care leagă Brașov de Poiana Brașov. Competiţia va fi în direct duminică, de la ora 13:20, în AntenaPLAY.

Fiul regretatului Mihai Leu, Marco Leu, concurează şi el în finala sezonului 2025 la viteză în coastă

Un traseu legendar pentru iubitorii automobilismului sportiv din România, găzduind curse încă din 1968, Drumul Poienii are o lungime de 5 kilometri, fiind unul dintre cele mai lungi din campionat.

Un total de 101 concurenți sunt înscriși la cea de-a opta etapă a sezonului, iar fanii vor avea ocazia să vadă în acțiune modele precum Ferrari 488 Challenge, Porsche 992 GT3 Cup, Mitsubishi Evo, Alpine A110 RGT, monopost Wolf, Skoda Fabia Rally2 Evo sau un Tesla Model S Plaid de peste 1.000 de cai putere.

Competiția este împărțită de pe 3 categorii, cea dedicate turismelor, care este și cea mai aglomerată, cu peste 80, cea a monoposturilor și cea a mașinilor electrice. Matematic, Jerome France și-a asigurat deja titlul la monoposturi, în timp ce Dominic Marcu este virtual campion la electrice, astfel că cea mai importantă bătălie rămasă este cea pentru titlul de campion la turisme, competiție dominată în ultimii șase ani de Mihai Leu și Alexandru Pițigoi.

Reclamă
Reclamă

Lupta decisivă de la Poiana Brașov se va da între Radu Benea (Ferrari 488 Challenge), lider cu 138 de puncte, și Costel Cășuneanu (Skoda RXX), cu 125 de puncte, cei doi făcând spectacol și la etapele precedente în cursa pentru prima poziție.

Printre concurenți se va afla și Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, care va lua startul la a treia cursă din carieră. La etapele precedente, acesta a avut o evoluție remarcabilă la volanului modelului Peugeot 208 R2, încheind pe podium de fiecare dată la clasa la care a participat.

Trofeul Poiana Brașov va debuta sâmbătă de la ora 09:00 cu manșele de antrenamente și se va încheia la ora 18:00, cu o pauză între 13:00 și 14:00, atunci când drumul va fi redeschis circulației publice. De asemenea, duminică, în ziua decisivă, deschiderea temporară a circulației va fi între 12:00 și 13:00, iar la ora 13:20 sunt programate manșele oficiale de concurs.

Zeci de percheziții la clanul "Butoane" într-un dosar de proxenetism. Gruparea, sprijintă de un poliţistZeci de percheziții la clanul "Butoane" într-un dosar de proxenetism. Gruparea, sprijintă de un poliţist
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
Observator
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
Fanatik.ro
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
17:13
Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu îl înfruntă pe Ionuț Radu. Programul românilor din competițiile europene
17:07
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 octombrie
16:53
Ce o așteaptă pe Universitatea Craiova la meciul cu Rakow. Câți fani olteni au făcut deplasarea în Polonia
16:38
Presiune pe Mirel Rădoi înainte de Rakow – Universitatea Craiova. Sorin Cârțu: „Nu știu dacă vreun antrenor…”
16:30
Anunţul lui Gigi Becali despre venirea lui la stadion la meciul FCSB – Young Boys!
16:30
Vârful Universității Craiova a spus care ar putea fi plusul polonezilor de la Rakow: „Se descurcă mult mai bine”
Vezi toate știrile
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 FotoPrimele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi. Nepotul “Regelui” a fost botezat 4 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 5 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 6 Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea”
Citește și
Cele mai citite
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie