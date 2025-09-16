AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 septembrie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 septembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 septembrie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 septembrie

Andrei Nicolae Publicat: 16 septembrie 2025, 16:38

Comentarii

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Salutare! Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Lucescu rămâne la naţională

Mircea Lucescu a fost reconfirmat ca selecţioner, după discuţiile cu Burleanu: “Să fie clar, nu mă leg de poziţia asta“. El a dezvăluit şi că Denis Drăguş a fost singurul “tricolor” care l-a contactat.

2. Şut, aproape de revenire

FCSB a primit o veste bună, în plină criză în campionat. Adrian Şut se pregăteşte să revină pe teren, după accidentarea suferită la naţională.

3. Schimbare în Champions League

Pe AS.ro vezi care e marea schimbare făcută de UEFA pentru noul sezon de Champions League. Clasamentul din grupa principală devine mult mai important.

4. Şumudică şi-a găsit echipă

Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat-o pe Petrolul. El o va antrena pe Yunnan Yukun, în China: “Ne-am înţeles“, a spus “Şumi”.

5. Ianis, OUT

Ianis Hagi nu va putea juca în restanţa cu Fenerbahce. El nu era încă transferat la Alanyaspor când meciul ar fi trebuit să se joace.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Comentarii


