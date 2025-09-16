AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 septembrie - Antena Sport

Salutare! Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update

1. Lucescu rămâne la naţională

Mircea Lucescu a fost reconfirmat ca selecţioner, după discuţiile cu Burleanu: “Să fie clar, nu mă leg de poziţia asta“. El a dezvăluit şi că Denis Drăguş a fost singurul “tricolor” care l-a contactat.

2. Şut, aproape de revenire

FCSB a primit o veste bună, în plină criză în campionat. Adrian Şut se pregăteşte să revină pe teren, după accidentarea suferită la naţională.