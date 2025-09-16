AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 septembrie - Antena Sport

Salutare! Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update
1. Lucescu rămâne la naţională
Mircea Lucescu a fost reconfirmat ca selecţioner, după discuţiile cu Burleanu: “Să fie clar, nu mă leg de poziţia asta“. El a dezvăluit şi că Denis Drăguş a fost singurul “tricolor” care l-a contactat.
2. Şut, aproape de revenire
FCSB a primit o veste bună, în plină criză în campionat. Adrian Şut se pregăteşte să revină pe teren, după accidentarea suferită la naţională.
3. Schimbare în Champions League
Pe AS.ro vezi care e marea schimbare făcută de UEFA pentru noul sezon de Champions League. Clasamentul din grupa principală devine mult mai important.
4. Şumudică şi-a găsit echipă
Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat-o pe Petrolul. El o va antrena pe Yunnan Yukun, în China: “Ne-am înţeles“, a spus “Şumi”.
5. Ianis, OUT
Ianis Hagi nu va putea juca în restanţa cu Fenerbahce. El nu era încă transferat la Alanyaspor când meciul ar fi trebuit să se joace.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 15 septembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 septembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 septembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 septembrie